***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 13:13
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080279
BIST
14:434.732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 75,12
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
14:4318,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
14:4319,3992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1278
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
14:431.066,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.066,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ALBRK
|3,08
|221.852.362
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.444.145
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|106.357.911
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|154.174.163
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|157.043.586
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|135.946.392
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|349.646.578
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.633.315
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,38
|5.855.361.998
|% 5,47
|
|THYAO
|106,30
|5.699.049.245
|% -2,48
|
|ISCTR
|10,29
|5.002.669.766
|% 5,76
|
|AKBNK
|17,18
|4.490.860.679
|% 6,11
|
|EREGL
|37,64
|4.117.668.398
|% 0,11
|
|YKBNK
|11,38
|5.855.361.998
|% 5,47
|
|ISCTR
|10,29
|5.002.669.766
|% 5,76
|
|SKBNK
|2,42
|1.088.098.712
|% 3,42
|
|TSKB
|3,40
|1.320.392.899
|% 4,29
|
|EKGYO
|5,65
|2.023.525.667
|% 1,62
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6120
|18,6196
|% 0,10
|
|Euro
|19,3915
|19,3992
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,0689
|22,1796
|% 0,32
|
|Frank
|19,7162
|19,8350
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,07
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|5,76
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|2,65
|
|Cumhuriyet
|7.107
|7.215
|22,00
|
|Tam
|7.077
|7.190
|-5,00
|
|Yarım
|3.437
|3.515
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.718
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,12
|0,21
|
|B. Petrol
|94,13
|94,13
|0,27
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 377, 887 adet işlem
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 39 artarak (% 1.74 ) 4, 172
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRDGS, YEOTK, AKENR, BRLSM, ALBRK, GLRYH, HUNER, MIATK, IEYHO, FONET
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, DOGUB, ZEDUR, MNDRS, ALCTL, KERVN
-
14:57
SUMAS, OBASE, AKBNK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında