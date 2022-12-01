***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:05
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083373
BIST
11:255.071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 93,44
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:2518,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:2519,4525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0550
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:251.064,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.064,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:23
|GENIL
|44,88
|19.145.225
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.617.716
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|332.111.314
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,65
|6.100.174
|% -5,30
|
|PRDGS
|14,23
|30.712.091
|% -4,56
|
|THYAO
|125,00
|3.196.428.641
|% 4,17
|
|KRDMD
|15,48
|2.235.857.197
|% 5,09
|
|SISE
|39,78
|1.892.921.248
|% 1,74
|
|PETKM
|18,33
|1.543.902.870
|% 2,46
|
|KOZAL
|386,00
|1.362.617.814
|% 4,89
|
|KRDMD
|15,48
|2.235.857.197
|% 5,09
|
|EKGYO
|7,10
|865.048.679
|% 3,05
|
|YKBNK
|12,00
|1.285.141.041
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,73
|268.668.118
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,56
|967.976.214
|% 1,93
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6387
|% 0,04
|
|Euro
|19,4319
|19,4462
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,4647
|22,5774
|% 0,33
|
|Frank
|19,6676
|19,7861
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9444
|4,9692
|% 0,06
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|6,36
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|4,68
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.102
|7.167
|12,00
|
|Yarım
|3.444
|3.504
|6,00
|
|Çeyrek
|1.727
|1.751
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,01
|87,01
|0,04
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Seans Raporu
11:23
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