***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 13:14
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083896
BIST
16:065.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,36
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:0618,6406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:0619,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,5800
16:061.078,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.078,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ALFAS
|201,30
|780.832.077
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.304.441
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.412.865.790
|% 9,98
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|99.665.944
|% -9,87
|
|EKIZ
|18,99
|1.839.346
|% -9,66
|
|THYAO
|128,40
|7.286.359.451
|% 3,22
|
|KOZAL
|403,10
|5.536.999.765
|% -0,42
|
|ASELS
|49,02
|4.424.799.962
|% 2,68
|
|EREGL
|41,94
|3.945.437.519
|% -1,27
|
|EKGYO
|7,14
|2.657.957.342
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.657.957.342
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,72
|629.626.025
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,58
|1.857.285.176
|% -2,58
|
|ADESE
|1,72
|281.458.442
|% -0,58
|
|TSKB
|4,04
|612.271.937
|% -1,22
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6309
|18,6403
|% 0,04
|
|Euro
|19,6311
|19,6387
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,8337
|22,9482
|% 0,39
|
|Frank
|19,8906
|20,0105
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,02
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|7.175
|7.283
|38,00
|
|Tam
|7.204
|7.263
|-11,00
|
|Yarım
|3.494
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 56 kaybederek (% -1.08 ) 5, 375
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16:19XU100
Endeks 5, 014 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 78, 970.00 milyon TL de
-
16:19AKMGY
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 77.40 lira fiyatla işlem gören hissede 377, 299 adet işlem
-
16:18MZHLD
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 050, 261 adet işlem
-
16:14XU100
Endeks 5, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 78, 304.00 milyon TL de