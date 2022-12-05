***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 17:39
[KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084435
BIST
17:504.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,89
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5018,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5019,6177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0116
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5773
17:501.070,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,58
|Açılış
|: 1.070,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.070,45
BIST En Aktif Hisseler17:48
|GLBMD
|12,87
|44.286.037
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.925.112
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|104.075.590
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|304.288.710
|% 9,99
|
|SNICA
|35,10
|1.441.218.734
|% -10,00
|
|ERCB
|101,70
|103.037.400
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|748.178.690
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|369.027.175
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.248.736
|% -9,98
|
|THYAO
|138,00
|13.788.515.299
|% 7,56
|
|EREGL
|42,50
|12.301.779.557
|% 2,61
|
|KRDMD
|16,23
|7.826.899.692
|% 9,96
|
|ASELS
|49,74
|5.748.659.586
|% 5,74
|
|EKGYO
|7,21
|4.038.247.931
|% 0,98
|
|EKGYO
|7,21
|4.038.247.931
|% 0,98
|
|KRDMD
|16,23
|7.826.899.692
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,17
|3.118.754.600
|% -2,59
|
|EREGL
|42,50
|12.301.779.557
|% 2,61
|
|TSKB
|4,01
|961.587.956
|% -0,74
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6399
|% 0,03
|
|Euro
|19,5768
|19,5849
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,7752
|22,8894
|% -0,20
|
|Frank
|19,7899
|19,9091
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9428
|4,9675
|% 0,01
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-11,37
|
|Altın Gr.
|1.073
|1.073
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.192
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.488
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,24
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|2,40
|
Seans Raporu
17:48
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17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347