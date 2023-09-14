***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 10:17
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONKA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194762
BIST
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10:367.977
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -36,80
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.971
En Yüksek
8.047
10:3626,9528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0171
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3628,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0736
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:361.652,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.652,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ELITE
|39,60
|27.985.162
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|23.255.944
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|141.552.497
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|AYCES
|442,50
|44.317.606
|% -8,16
|
|BYDNR
|45,72
|18.341.233
|% -7,75
|
|TATEN
|54,40
|116.082.247
|% -7,56
|
|KZGYO
|36,60
|226.330.029
|% -7,44
|
|SASA
|51,80
|1.028.129.722
|% 4,23
|
|THYAO
|232,90
|908.393.729
|% 0,52
|
|SISE
|55,45
|870.998.145
|% 0,36
|
|ASTOR
|137,20
|610.712.456
|% 0,66
|
|ENKAI
|37,44
|604.201.539
|% 1,35
|
|KATMR
|2,03
|99.681.403
|% -2,40
|
|SKBNK
|5,57
|235.971.529
|% 1,27
|
|ZOREN
|4,81
|176.364.022
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,23
|210.908.230
|% 2,81
|
|YKBNK
|16,14
|503.181.387
|% -1,22
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9475
|26,9539
|% 0,07
|
|Euro
|28,9815
|28,9943
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5483
|33,7165
|% 0,00
|
|Frank
|30,0664
|30,2475
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1630
|7,1989
|% 0,03
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-1,37
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.002
|11.090
|-15,00
|
|Yarım
|5.518
|5.568
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,52
|-0,27
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|0,60
|