***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2024 15:29
***KONKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251569
BIST
'
16:219.358
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 10,38
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:2131,0937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1061
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:2133,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0601
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:212.027,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,64
|Açılış
|: 2.027,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SMART
|57,20
|374.007.526
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|560.814.379
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|149.628.183
|% -9,96
|
|ARASE
|78,40
|375.989.416
|% -7,22
|
|PRKAB
|43,24
|268.169.918
|% -6,93
|
|THYAO
|283,50
|5.944.194.102
|% -0,53
|
|EREGL
|46,86
|5.402.513.140
|% -2,74
|
|ASTOR
|125,10
|4.908.570.243
|% 1,46
|
|ISCTR
|28,58
|4.674.211.112
|% -1,11
|
|EKGYO
|11,62
|3.903.758.451
|% 2,83
|
|EKGYO
|11,62
|3.903.758.451
|% 2,83
|
|TSPOR
|1,80
|473.070.492
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,94
|1.115.508.880
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,58
|4.674.211.112
|% -1,11
|
|ODAS
|10,53
|1.622.788.360
|% 1,84
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0879
|31,0937
|% 0,34
|
|Euro
|33,6885
|33,6987
|% 0,18
|
|Sterlin
|39,3562
|39,5536
|% 0,62
|
|Frank
|35,2434
|35,4557
|% 0,51
|
|Riyal
|8,2652
|8,3066
|% 0,34
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,58
|898,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,43
|969,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,40
|82,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,71
|2.027,05
|% 0,66
|