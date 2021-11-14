***KONKA* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***KONKA******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [KONKA]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş halka arzına ilişkin Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977627BIST