***KONKA* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 09:12
***KONKA******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KONKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978875
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0510,9972
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -0,2544
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2115
En Düşük
10,9592
18:0512,4053
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -0,3024
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4800
|
12,6658
En Düşük
12,3613
18:05652,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -15,30
|Açılış
|: 652,94
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,87
En Düşük
652,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9622
|10,9972
|% -2,26
|
|Euro
|12,3652
|12,4053
|% -2,38
|
|Sterlin
|14,7813
|14,8555
|% -1,98
|
|Frank
|11,8209
|11,8921
|% -2,06
|
|Riyal
|2,9312
|2,9459
|% -1,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-13,49
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
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17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ