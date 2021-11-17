***KONKA* *IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
17.11.2021 11:50
***KONKA******IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978269
BIST
12:231.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,94
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
12:2310,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0791
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4586
En Düşük
10,2960
12:2311,7632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0826
|Açılış
|: 11,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8279
En Düşük
11,6569
12:23620,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 6,93
|Açılış
|: 620,64
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
623,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler12:23
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.472.393
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|IZTAR
|21,16
|7.249.837
|% 8,29
|
|PRKAB
|39,92
|166.555.436
|% 7,89
|
|IDEAS
|44,04
|33.535.908
|% -8,71
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|ELITE
|18,89
|142.438.490
|% -4,21
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|PEKGY
|1,00
|17.006.247
|% -3,85
|
|GARAN
|11,99
|1.089.948.407
|% -0,66
|
|SISE
|10,34
|776.206.884
|% 3,82
|
|KRDMD
|7,59
|608.695.633
|% 1,07
|
|YKBNK
|3,31
|591.408.727
|% -1,78
|
|PETKM
|8,00
|582.481.118
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,31
|591.408.727
|% -1,78
|
|ADESE
|1,05
|164.432.783
|% 0,96
|
|ODAS
|1,60
|179.758.596
|% 3,23
|
|GARAN
|11,99
|1.089.948.407
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,59
|608.695.633
|% 1,07
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|8,92
|
|Altın Gr.
|620
|620
|6,27
|
|Cumhuriyet
|4.107
|4.169
|36,00
|
|Tam
|4.087
|4.190
|36,78
|
|Yarım
|1.976
|2.027
|17,79
|
|Çeyrek
|991
|1.013
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|8,36
|8,37
|0,13
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,34
|