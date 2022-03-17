***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2022 15:54
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ‘Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011051
BIST
16:152.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 44,96
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.134
En Düşük
2.104
16:1514,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1469
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8032
En Düşük
14,5578
16:1516,3611
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2106
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3962
En Düşük
16,0709
16:15921,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 16,37
|Açılış
|: 921,05
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler16:15
|YEOTK
|62,75
|8.480.223
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|3.494.577
|% 9,97
|
|CMBTN
|206,30
|14.384.890
|% 9,97
|
|GZNMI
|27,64
|77.496.581
|% 9,60
|
|IEYHO
|0,82
|18.526.499
|% 9,33
|
|PKENT
|393,30
|105.027.904
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|47.429.049
|% -9,96
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|DESA
|12,34
|5.687.345
|% -3,29
|
|KRDMD
|14,69
|2.555.870.670
|% 2,08
|
|EREGL
|35,46
|2.473.618.581
|% 3,44
|
|GARAN
|11,88
|2.190.827.449
|% 0,17
|
|THYAO
|27,84
|1.941.945.113
|% 0,51
|
|FROTO
|308,50
|1.340.193.115
|% 7,68
|
|DOHOL
|3,42
|814.506.330
|% 4,27
|
|GARAN
|11,88
|2.190.827.449
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,87
|669.195.701
|% 1,84
|
|KRDMD
|14,69
|2.555.870.670
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,27
|295.610.892
|% 1,79
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7524
|14,7624
|% 1,01
|
|Euro
|16,3286
|16,3611
|% 1,30
|
|Sterlin
|19,2756
|19,3723
|% 0,67
|
|Frank
|15,6296
|15,7238
|% 1,09
|
|Riyal
|3,9195
|3,9391
|% 0,99
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|13,41
|
|Altın Gr.
|920
|921
|15,85
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|81,00
|
|Tam
|6.069
|6.222
|87,90
|
|Yarım
|2.933
|3.010
|42,52
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|21,26
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,25
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,50
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30AVGYO
Yüzde 8.97 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 550, 329 adet işlem
-
16:29TSPOR
Yüzde 5.79 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 275, 209 adet işlem
-
16:28YGYO
Yüzde 5.33 oranında artışla 0.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 800 adet işlem
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 1 artarak (% 2.44 ) 2, 397
-
16:26XU100
Endeks 2, 132 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 07 üstünde . İşlem hacmi 25, 013.00 milyon TL de