***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.04.2022 15:34
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
13.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 9. maddesine istinaden 2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere
Yönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020050
BIST
16:232.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,69
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2314,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2315,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0290
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:23928,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,96
|Açılış
|: 928,07
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:23
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.699.461
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.024.672
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|35.050.361
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.231.816
|% 9,81
|
|ASUZU
|81,00
|23.762.835
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.286.266
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|254.894.712
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,14
|334.486.272
|% -9,01
|
|THYAO
|36,56
|2.981.507.884
|% -1,83
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|SISE
|17,24
|2.551.709.536
|% -0,17
|
|KRDMD
|16,04
|2.418.418.062
|% -0,19
|
|EREGL
|34,68
|2.366.197.299
|% 0,76
|
|YKBNK
|5,01
|2.211.587.840
|% -1,02
|
|ODAS
|2,28
|898.975.236
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,69
|982.624.267
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,15
|671.883.822
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5993
|14,6015
|% 0,02
|
|Euro
|15,8150
|15,8394
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9255
|19,0204
|% 0,12
|
|Frank
|15,5558
|15,6495
|% -0,09
|
|Riyal
|3,8808
|3,9002
|% 0,10
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,70
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,31
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|7,83
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|3,79
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,74
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38KLMSN
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 179 adet işlem
-
16:37SRVGY
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 80.40 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 929 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, VESTL, YKBNK
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 02 kaybederek (% -0.63 ) 2, 203
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MMCAS, AVGYO, ULUSE, CRDFA, OYLUM