***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.04.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar13.04.2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 9. maddesine istinaden 2022 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzereYönetim Kurulunca belirlenen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020050BIST