***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.04.2022Tescil Tarihi15.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.04.2022 ve TTSG:10560AçıklamalarŞirketimizin 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan Genel Kurul kararları, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2022 tarih ve 10560 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021156BIST