***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2022 16:48
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2022
Tescil Tarihi
15.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.04.2022 ve TTSG:10560
Açıklamalar
Şirketimizin 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan Genel Kurul kararları, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Nisan 2022 tarih ve 10560 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021156
BIST
17:592.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,67
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
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2.497
En Düşük
2.472
17:5914,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 14,6100
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|Önceki Kapanış
|: 14,6250
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14,6487
En Düşük
14,5755
17:5915,8441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 15,7950
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|Önceki Kapanış
|: 15,7500
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15,8810
En Düşük
15,7806
17:59929,02
En Yüksek
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|: 0,21%
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|Açılış
|: 928,94
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|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IHAAS
|16,94
|18.416.952
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.985.132
|% 9,97
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.432.601
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|62.659.581
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.708.405
|% -4,92
|
|PKART
|17,39
|13.950.198
|% -4,45
|
|CASA
|119,90
|189.954
|% -3,23
|
|ISSEN
|18,35
|29.969.328
|% -3,22
|
|GARAN
|13,89
|2.487.309.290
|% 1,39
|
|THYAO
|37,76
|2.300.112.278
|% 1,07
|
|EKGYO
|2,94
|1.627.625.871
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.472.236
|% 1,36
|
|HEKTS
|22,30
|1.310.152.966
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,94
|1.627.625.871
|% -1,34
|
|TSKB
|1,89
|580.142.708
|% 2,16
|
|YKBNK
|5,21
|1.344.472.236
|% 1,36
|
|ODAS
|2,33
|586.703.520
|% 0,87
|
|GARAN
|13,89
|2.487.309.290
|% 1,39
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6320
|14,6338
|% 0,21
|
|Euro
|15,8195
|15,8441
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0656
|19,1612
|% 0,08
|
|Frank
|15,4661
|15,5593
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8917
|3,9112
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|