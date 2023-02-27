***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.02.2023 10:45
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2023 tarihli toplantısında,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, ‘İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin yapılacak 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117027
BIST
16:135.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 72,67
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.153
En Düşük
4.980
16:1318,8872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
16:1319,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0642
En Düşük
19,8029
16:131.099,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.099,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BFREN
|5.237,10
|101.267.036
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|986.641.476
|% 9,99
|
|GENTS
|6,40
|45.108.214
|% 9,97
|
|SOKE
|14,45
|212.743.728
|% 9,97
|
|AFYON
|12,35
|708.722.045
|% 9,97
|
|BALAT
|18,72
|456.015
|% -6,40
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.430.000
|% -6,29
|
|METUR
|5,40
|10.334.259
|% -6,09
|
|ANSGR
|16,24
|15.466.579
|% -5,75
|
|MMCAS
|4,48
|75.380
|% -5,08
|
|THYAO
|141,00
|5.720.499.885
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|ASTOR
|39,06
|3.061.924.157
|% 7,31
|
|EREGL
|43,60
|2.945.038.125
|% -1,45
|
|EKGYO
|8,84
|4.730.989.433
|% 2,08
|
|YKBNK
|9,34
|1.427.352.158
|% 2,64
|
|KRDMD
|21,86
|3.312.857.867
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,68
|2.403.435.738
|% 4,51
|
|BUCIM
|7,76
|837.105.080
|% -2,39
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8773
|18,8832
|% 0,04
|
|Euro
|19,9296
|19,9367
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,5664
|22,6796
|% 0,41
|
|Frank
|20,0002
|20,1207
|% 0,09
|
|Riyal
|5,0188
|5,0439
|% -0,01
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.452
|7.565
|-14,00
|
|Tam
|7.491
|7.542
|-82,00
|
|Yarım
|3.660
|3.691
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.845
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|-0,34
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 92 artarak (% 1.63 ) 4, 598
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GENTS, BFREN, OYAKC, EMKEL, AKSA, RAYSG, NUHCM, PINSU, BRSAN, GARFA
-
16:26
VAKKO, SOKE, PEGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
MRGYO, DITAS, GEREL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 128 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 106 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem