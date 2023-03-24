***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2023 14:02
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
24.03.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 7. maddesine istinaden 2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127711
BIST
15:555.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,03
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5519,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5520,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1140
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:551.226,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.226,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:53
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.817.401
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.721.012
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.261.131
|% -9,95
|
|IZINV
|23,08
|31.128.213
|% -9,13
|
|POLTK
|1.960,10
|20.358.033
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,55
|4.192.044.755
|% 1,92
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|THYAO
|127,60
|2.187.204.931
|% -1,39
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|KOZAL
|21,52
|1.723.280.581
|% 2,09
|
|KATMR
|1,43
|199.316.154
|% 9,16
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|EKGYO
|6,95
|800.290.484
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|1.085.350.058
|% -1,70
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0655
|19,0695
|% 0,23
|
|Euro
|20,4947
|20,5110
|% -0,58
|
|Sterlin
|23,2211
|23,3375
|% -0,40
|
|Frank
|20,6609
|20,7854
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|8,13
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.254
|8.378
|77,00
|
|Tam
|8.284
|8.365
|26,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.047
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,24
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-2,69
|
Seans Raporu
15:53
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16:09YAPRK
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 47.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 159 adet işlem
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16:08SMART
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 167, 118 adet işlem
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16:06KAPLM
Yüzde -4.68 oranında düşüşle 95.70 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 095 adet işlem
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16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
-
16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem