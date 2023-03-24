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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.03.2023 14:02
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

24.03.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel kurul Gündeminin 7. maddesine istinaden 2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nun ilgili düzenlemeleri kapsamındaki Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Faaliyet raporlarının denetlenmesi ve diğer  faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca belirlenen İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimi Genel kurul tarafından toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127711


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Yarım 4.061 4.093 12,00  
Çeyrek 2.031 2.047 7,00  
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Gümüş Gr. 14,37 14,39 0,24  
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