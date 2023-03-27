***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2023Tescil Tarihi27.03.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27.03.2023 tarih ve TTSG. 10798AçıklamalarŞirketimizin 24 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan Genel Kurul kararları, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Mart 2023 tarih ve 10798 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128040BIST