***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve 11 sayılı kararıyla Bilgilendirme Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) yayınlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013086BIST