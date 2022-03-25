***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
25.03.2022 16:59
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve 11 sayılı kararıyla Bilgilendirme Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) yayınlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013086
BIST
17:102.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,86
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
17:1014,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0300
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:1016,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0416
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:10931,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,27
|Açılış
|: 931,41
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:10
|ACSEL
|29,04
|31.262.764
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.071.167
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.017
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.409.070
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,88
|22.314.428
|% -5,04
|
|PRZMA
|3,61
|901.996
|% -5,00
|
|ALKA
|27,84
|29.246.999
|% -4,00
|
|ISSEN
|15,39
|17.398.259
|% -3,69
|
|KRDMD
|15,34
|1.495.327.696
|% -0,20
|
|SASA
|60,25
|1.217.858.620
|% 2,90
|
|THYAO
|28,28
|1.190.717.957
|% 0,57
|
|KARSN
|4,85
|1.054.250.824
|% 7,78
|
|GARAN
|12,11
|950.389.569
|% 0,50
|
|KARSN
|4,85
|1.054.250.824
|% 7,78
|
|DOHOL
|3,24
|376.571.112
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,94
|414.450.955
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,34
|1.495.327.696
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,29
|219.915.336
|% 1,33
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8498
|14,8542
|% 0,20
|
|Euro
|16,3579
|16,3700
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5207
|19,6186
|% 0,21
|
|Frank
|15,9244
|16,0203
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,23
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,71
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|-21,00
|
|Tam
|6.134
|6.287
|-20,49
|
|Yarım
|2.965
|3.041
|-9,91
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,43
|
Seans Raporu
17:10
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17:24HUBVC
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17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.18 ) 1, 964
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17:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, ENSRI, ULUSE, ACSEL, PKENT
-
17:23
TSGYO, ENSRI, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
ALKA, SANEL, ISSEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında