***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarKonya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 01.01.2022-30.06.2022 Dönemine ait Faaliyet Raporu ekte PDF dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053578BIST