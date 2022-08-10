***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar09.08.2022 tarihinde yayınlanan 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun 13. sayfasında yer alan görselde İstidam kısmının "362 Kişi" ibaresi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili ibare "462 Kişi" şeklinde düzeltilmiş olup, düzeltilmiş yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054312BIST