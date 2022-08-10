***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.08.2022 18:22
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
09.08.2022 tarihinde yayınlanan 01.01.2022-30.06.2022 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun 13. sayfasında yer alan görselde İstidam kısmının "362 Kişi" ibaresi sehven hatalı yazılmıştır. İlgili ibare "462 Kişi" şeklinde düzeltilmiş olup, düzeltilmiş yıllık faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054312
BIST
18:052.830
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 44,42
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.830
En Düşük
2.764
18:0517,8756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0233
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8094
18:0518,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1765
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
18:051.031,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,13
|Açılış
|: 1.031,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MGROS
|66,10
|391.173.910
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|126.195.291
|% 9,98
|
|ASUZU
|264,60
|197.795.061
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,09
|2.586.772
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.593.170
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|16.066.851
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.528.788.552
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|4.343.594
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,49
|373.093.378
|% -9,71
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 2,65
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 3,38
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 4,91
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 3,24
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 1,16
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8618
|17,8682
|% -0,17
|
|Euro
|18,4212
|18,4617
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,8421
|21,9516
|% 1,27
|
|Frank
|18,9180
|19,0320
|% 1,11
|
|Riyal
|4,7387
|4,7625
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.907
|7.000
|3,00
|
|Yarım
|3.365
|3.422
|1,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,75
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,09
|
|B. Petrol
|97,55
|97,55
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046