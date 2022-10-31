***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 18:16
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022-30.09.2022 Dönemi Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075451
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,4017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1349
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05980,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,61
|Açılış
|: 980,11
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|555.080.936
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|274.316.504
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|884.883.694
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.424.391
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|TUREX
|17,00
|47.271.318
|% -5,92
|
|UZERB
|42,52
|398.986
|% -5,30
|
|RUBNS
|25,60
|90.697.665
|% -5,11
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|VAKBN
|8,57
|1.257.375.603
|% 0,00
|
|HALKB
|8,24
|1.115.495.815
|% -0,12
|
|ODAS
|7,66
|1.028.754.169
|% -2,30
|
|BIMAS
|134,00
|1.013.471.085
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|VAKBN
|8,57
|1.257.375.603
|% 0,00
|
|HALKB
|8,24
|1.115.495.815
|% -0,12
|
|ODAS
|7,66
|1.028.754.169
|% -2,30
|
|ADESE
|1,28
|120.008.542
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5919
|18,6151
|% 0,19
|
|Euro
|18,3868
|18,4017
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,3154
|21,4223
|% -0,93
|
|Frank
|18,5124
|18,6240
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,07
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.601
|6.667
|-69,00
|
|Yarım
|3.216
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,14
|92,14
|-1,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IMASM
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
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17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de