***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak- 31 Aralık 2022dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117305BIST