***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -2.516.088 8.985.705 19.642.583 27.003.340 170.471.256 789.348.464 789.348.464Transferler30 170.471.256 -170.471.256Dönem Karı (Zararı)41 20.898.307 20.898.307 20.898.307Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-35-14-30 -150.286 -21.890 17.819.881 5.087.147 22.734.852 22.734.852Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -2.666.374 -21.890 26.805.586 5.087.147 19.642.583 197.474.596 20.898.307 832.981.623 832.981.623Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.205.528 9.866 -15.726.185 -6.955.173 21.479.046 178.826.124 402.983.994 1.195.086.350 1.195.086.350Transferler30 402.983.994 -402.983.994Dönem Karı (Zararı)41 143.226.094 143.226.094 143.226.094Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-35-30 -32.978 19.935 1.397.029 418.065 1.802.051 1.802.051Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.238.506 29.801 -14.329.156 -6.537.108 21.479.046 581.810.118 143.226.094 1.340.114.495 1.340.114.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.708.820 12.273.446Dönem Karı (Zararı)176.767.058 26.025.370Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.584.608 1.852.784Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 2.634.924 2.117.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.515.653 1.973.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 4.512.032 2.006.842Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 3.621 -33.531Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -8.735.185 -2.238.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-135.280.696 -12.859.495Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.019.291 -24.787.626İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -26.019.291 -24.787.626Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.507.200 -27.034.578İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.540.568 -27.123.292İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 33.368 88.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -94.146.907 9.571.727Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 1.926.579 625.064Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.712.965 6.808.579İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.344.014 1.008.101İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.056.979 5.800.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 1.254.273 703.183Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-645.913 14.249İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-656.918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 11.005 14.249İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.429.272 21.239.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -12.133.216 -2.552.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 703.944 23.792.133Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.901.754 15.018.659Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -32.192.934 -2.745.213YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.308.927 -1.675.880Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.352.073 -3.292.755Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.290.309 -3.273.177Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -61.764 -19.578Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 11.661.000 1.616.875FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.282.999 -9.525.947Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -3.282.999 -9.525.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.734.748 1.071.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.734.748 1.071.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 239.316.437 66.996.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 253.051.185 68.068.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 253.051.185 239.316.437Ticari Alacaklar170.649.453 145.186.316İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.629.283 3.185.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 168.020.170 142.000.879Diğer Alacaklar5.365.155 301.801İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.276.500 179.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 88.655 122.023Stoklar10 193.452.902 99.305.995Peşin Ödenmiş Giderler12 4.659.811 6.586.390Diğer Dönen Varlıklar29 25.571.658 13.438.443ARA TOPLAM652.750.164 504.135.382TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR652.750.164 504.135.382DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 39.349.649 37.603.363Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 256.142.200 246.969.015Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 447.523.164 459.352.464Maddi Duran Varlıklar14 227.840.382 227.915.240Kullanım Hakkı Varlıkları15 696.075 765.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 411.964 382.050Ertelenmiş Vergi Varlığı40 10.419.192 10.201.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR982.382.626 983.189.147TOPLAM VARLIKLAR1.635.132.790 1.487.324.529KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 14.312.457 8.527.291Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 37.870.718 36.353.105Diğer Finansal Yükümlülükler47 245.971 245.971Ticari Borçlar45.068.810 46.781.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.714.060 2.370.046İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 40.354.750 44.411.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 6.077.081 4.067.500Diğer Borçlar677.485 1.323.398İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 296.020 952.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 381.465 370.460Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 37.867.550 32.045.536Kısa Vadeli Karşılıklar2.969.243 2.912.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 2.904.463 2.851.830Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 64.780 61.159Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 32.442.533 31.738.591ARA TOPLAM177.531.848 163.996.156TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.531.848 163.996.156UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 26.677.360 37.128.228Diğer Finansal Yükümlülükler47 372.955 507.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 22.025.316 18.280.002Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 68.410.816 72.325.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.486.447 128.242.023TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER295.018.295 292.238.179ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.340.114.495 1.195.086.350Ödenmiş Sermaye30 130.000.000 130.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 169.256.925 169.256.925Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 13.093.563 13.093.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)302.115.013 302.128.056Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)302.085.212 302.118.190Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 308.323.718 308.323.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -6.238.506 -6.205.528Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar30 29.801 9.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.866.264 -22.681.358Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-14.329.156 -15.726.185Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)30 -14.329.156 -15.726.185Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar30 -6.537.108 -6.955.173Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 21.479.046 21.479.046Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 581.810.118 178.826.124Net Dönem Karı veya Zararı41 143.226.094 402.983.994TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.340.114.495 1.195.086.350TOPLAM KAYNAKLAR1.635.132.790 1.487.324.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 461.688.602 134.832.913Satışların Maliyeti31 -280.829.713 -109.781.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)180.858.889 25.051.080BRÜT KAR (ZARAR)180.858.889 25.051.080Genel Yönetim Giderleri33 -11.755.086 -7.150.526Pazarlama Giderleri33 -11.891.922 -5.369.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 12.159.676 7.727.834Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -11.841.715 -2.029.844ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)157.529.842 18.228.789Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 3.352.375 2.026.795Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 8.735.185 2.238.374FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)169.617.402 22.493.958Finansman Gelirleri37 10.853.434 8.555.484Finansman Giderleri37 -3.703.778 -5.024.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)176.767.058 26.025.370Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.540.964 -5.127.063Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -38.014.948 -7.137.344Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 4.473.984 2.010.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)143.226.094 20.898.307DÖNEM KARI (ZARARI)143.226.094 20.898.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41 143.226.094 20.898.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 41 1,10200000 0,16100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.043 -172.176Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar19.935 -21.890Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar27 19.935 -21.890Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-32.978 -150.286Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 8.245 37.571Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 -41.223 -187.857Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.815.094 22.907.028Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.815.094 22.907.028Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -349.257 -4.454.970Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi47 1.746.286 22.274.851Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi46 418.065 5.087.147DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.802.051 22.734.852TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)145.028.145 43.633.159Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları41 145.028.145 43.633.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025781BIST