***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:13
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -2.516.088 8.985.705 19.642.583 27.003.340 170.471.256 789.348.464 789.348.464
Transferler
30 170.471.256 -170.471.256
Dönem Karı (Zararı)
41 20.898.307 20.898.307 20.898.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-35-14-30 -150.286 -21.890 17.819.881 5.087.147 22.734.852 22.734.852
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -2.666.374 -21.890 26.805.586 5.087.147 19.642.583 197.474.596 20.898.307 832.981.623 832.981.623
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.205.528 9.866 -15.726.185 -6.955.173 21.479.046 178.826.124 402.983.994 1.195.086.350 1.195.086.350
Transferler
30 402.983.994 -402.983.994
Dönem Karı (Zararı)
41 143.226.094 143.226.094 143.226.094
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-35-30 -32.978 19.935 1.397.029 418.065 1.802.051 1.802.051
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.238.506 29.801 -14.329.156 -6.537.108 21.479.046 581.810.118 143.226.094 1.340.114.495 1.340.114.495
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.708.820 12.273.446
Dönem Karı (Zararı)
176.767.058 26.025.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.584.608 1.852.784
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 2.634.924 2.117.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.515.653 1.973.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 4.512.032 2.006.842
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.621 -33.531
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -8.735.185 -2.238.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-135.280.696 -12.859.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.019.291 -24.787.626
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -26.019.291 -24.787.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.507.200 -27.034.578
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.540.568 -27.123.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 33.368 88.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -94.146.907 9.571.727
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 1.926.579 625.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.712.965 6.808.579
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 2.344.014 1.008.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -4.056.979 5.800.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.254.273 703.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-645.913 14.249
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-656.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 11.005 14.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.429.272 21.239.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -12.133.216 -2.552.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 703.944 23.792.133
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.901.754 15.018.659
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -32.192.934 -2.745.213
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.308.927 -1.675.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.352.073 -3.292.755
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.290.309 -3.273.177
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -61.764 -19.578
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 11.661.000 1.616.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.282.999 -9.525.947
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -3.282.999 -9.525.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.734.748 1.071.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.734.748 1.071.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 239.316.437 66.996.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 253.051.185 68.068.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 253.051.185 239.316.437
Ticari Alacaklar
170.649.453 145.186.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.629.283 3.185.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 168.020.170 142.000.879
Diğer Alacaklar
5.365.155 301.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.276.500 179.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 88.655 122.023
Stoklar
10 193.452.902 99.305.995
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.659.811 6.586.390
Diğer Dönen Varlıklar
29 25.571.658 13.438.443
ARA TOPLAM
652.750.164 504.135.382
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
652.750.164 504.135.382
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 39.349.649 37.603.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 256.142.200 246.969.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 447.523.164 459.352.464
Maddi Duran Varlıklar
14 227.840.382 227.915.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 696.075 765.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 411.964 382.050
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 10.419.192 10.201.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
982.382.626 983.189.147
TOPLAM VARLIKLAR
1.635.132.790 1.487.324.529
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 14.312.457 8.527.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 37.870.718 36.353.105
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 245.971 245.971
Ticari Borçlar
45.068.810 46.781.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.714.060 2.370.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 40.354.750 44.411.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 6.077.081 4.067.500
Diğer Borçlar
677.485 1.323.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 296.020 952.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 381.465 370.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 37.867.550 32.045.536
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.969.243 2.912.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 2.904.463 2.851.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 64.780 61.159
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 32.442.533 31.738.591
ARA TOPLAM
177.531.848 163.996.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.531.848 163.996.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 26.677.360 37.128.228
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 372.955 507.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 22.025.316 18.280.002
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 68.410.816 72.325.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.486.447 128.242.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
295.018.295 292.238.179
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.340.114.495 1.195.086.350
Ödenmiş Sermaye
30 130.000.000 130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 169.256.925 169.256.925
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 13.093.563 13.093.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
302.115.013 302.128.056
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
302.085.212 302.118.190
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 308.323.718 308.323.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -6.238.506 -6.205.528
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 29.801 9.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.866.264 -22.681.358
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-14.329.156 -15.726.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 -14.329.156 -15.726.185
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
30 -6.537.108 -6.955.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 21.479.046 21.479.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 581.810.118 178.826.124
Net Dönem Karı veya Zararı
41 143.226.094 402.983.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.340.114.495 1.195.086.350
TOPLAM KAYNAKLAR
1.635.132.790 1.487.324.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 461.688.602 134.832.913
Satışların Maliyeti
31 -280.829.713 -109.781.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.858.889 25.051.080
BRÜT KAR (ZARAR)
180.858.889 25.051.080
Genel Yönetim Giderleri
33 -11.755.086 -7.150.526
Pazarlama Giderleri
33 -11.891.922 -5.369.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 12.159.676 7.727.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -11.841.715 -2.029.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.529.842 18.228.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 3.352.375 2.026.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 8.735.185 2.238.374
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
169.617.402 22.493.958
Finansman Gelirleri
37 10.853.434 8.555.484
Finansman Giderleri
37 -3.703.778 -5.024.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
176.767.058 26.025.370
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.540.964 -5.127.063
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -38.014.948 -7.137.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 4.473.984 2.010.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.226.094 20.898.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.226.094 20.898.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41 143.226.094 20.898.307
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 41 1,10200000 0,16100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.043 -172.176
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
19.935 -21.890
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
27 19.935 -21.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.978 -150.286
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 8.245 37.571
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -41.223 -187.857
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.815.094 22.907.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.815.094 22.907.028
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -349.257 -4.454.970
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47 1.746.286 22.274.851
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
46 418.065 5.087.147
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.802.051 22.734.852
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.028.145 43.633.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41 145.028.145 43.633.159
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025781
BIST