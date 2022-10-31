***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -2.516.088 8.985.705 19.642.583 27.003.340 170.471.256 789.348.464 789.348.464Transferler30 1.836.463 168.634.793 -170.471.256Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -730.494 -730.494 -730.494Dönem Karı (Zararı)41 73.345.823 73.345.823 73.345.823Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35 -21.824.697 -21.824.697 -21.824.697Kar Payları30 -16.812.009 -16.812.009 -16.812.009Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30 -99.478 -6.130.949 -6.230.427 -6.230.427Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -3.246.582 -99.478 -12.838.992 -6.130.949 21.479.046 178.826.124 73.345.823 817.096.660 817.096.660Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.205.528 9.866 -15.726.185 -6.955.173 21.479.046 178.826.124 402.983.994 1.195.086.350 1.195.086.350Transferler30 12.656.168 390.327.826 -402.983.994Dönem Karı (Zararı)41 632.703.931 632.703.931 632.703.931Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27-35-14-30 -909.383 45.041.993 51.783.206 8.564.969 104.480.785 104.480.785Kar Payları30 -34.871.867 -34.871.867 -34.871.867Dönem Sonu Bakiyeler130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -7.114.911 45.051.859 36.057.021 1.609.796 34.135.214 534.282.083 632.703.931 1.897.399.199 1.897.399.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI90.810.268 31.200.694Dönem Karı (Zararı)762.746.921 91.003.674Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-81.871.817 9.399.713Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 17 8.374.940 6.502.048Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerAlacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.903.780 3.462.693Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 14.782.722 3.497.978Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 121.058 -35.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 -105.150.537 -565.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-466.789.738 -53.295.362Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-133.457.340 -37.639.111İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -133.457.340 -37.639.111Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.209.471 -26.555.910İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -240.394 -26.572.279İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.969.077 16.369Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -262.332.962 -9.137.550Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -1.871.664 582.661Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.415.729 11.293.652İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 851.211 2.184.926İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 9.564.518 9.108.726Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 2.571.585 -1.287.383Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-918.556 21.381İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -952.938 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 34.382 21.381Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.987.059 9.426.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -55.620.292 -3.225.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -21.366.767 12.652.241Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları214.085.366 47.108.025Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -123.275.098 -15.907.331YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.104.689 -3.223.248İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -23.753.550 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.238.429 -4.840.123Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -9.023.828 -4.769.290Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -214.601 -70.833Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 12.687.375 1.616.875Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14, 17 -800.085 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.833.507 -39.981.808Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-19.961.640 -23.169.799Kredilerden Nakit Girişleri47 -19.961.640 -23.169.799Ödenen Temettüler30 -34.871.867 -16.812.009YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.872.072 -12.004.362NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.872.072 -12.004.362DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 239.316.437 66.996.536DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 254.188.509 54.992.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 254.188.509 239.316.437Ticari Alacaklar278.344.002 145.186.316İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.885.783 3.185.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 275.458.219 142.000.879Diğer Alacaklar4.810.926 301.801İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 719.826 179.778İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.091.100 122.023Stoklar10 361.638.957 99.305.995Peşin Ödenmiş Giderler12 8.458.054 6.586.390Diğer Dönen Varlıklar29 69.058.734 13.438.443ARA TOPLAM976.499.182 504.135.382TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR976.499.182 504.135.382DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar47 126.085.921 37.603.363Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 405.726.514 246.969.015Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 446.240.957 459.352.464Maddi Duran Varlıklar14 229.550.669 227.915.240Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.097.976 765.682Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 502.033 382.050Ertelenmiş Vergi Varlığı40 9.431.462 10.201.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.218.635.532 983.189.147TOPLAM VARLIKLAR2.195.134.714 1.487.324.529KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 43.954.863 8.527.291Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 3.866.346 36.353.105Diğer Finansal Yükümlülükler47 259.379 245.971Ticari Borçlar57.197.504 46.781.775İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 3.221.257 2.370.046İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 53.976.247 44.411.729Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 7.415.148 4.067.500Diğer Borçlar404.842 1.323.398İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 952.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 404.842 370.460Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 45.958.376 32.045.536Kısa Vadeli Karşılıklar5.091.349 2.912.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27 4.998.227 2.851.830Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 93.122 61.159Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 10.460.917 31.738.591ARA TOPLAM174.608.724 163.996.156TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER174.608.724 163.996.156UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 14.018.639 37.128.228Diğer Finansal Yükümlülükler47 701.593 507.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 31.276.993 18.280.002Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 77.129.566 72.325.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.126.791 297.735.515 292.238.179ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.897.399.199 1.195.086.350Ödenmiş Sermaye30 130.000.000 130.000.000Sermaye Düzeltme Farkları30 169.256.925 169.256.925Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3 13.093.563 13.093.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)346.260.666 302.128.056Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)301.208.807 302.118.190Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 308.323.718 308.323.718Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -7.114.911 -6.205.528Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar30 45.051.859 9.866Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.666.817 -22.681.358Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)36.057.021 -15.726.185Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)30 36.057.021 -15.726.185Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar30 1.609.796 -6.955.173Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 34.135.214 21.479.046Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 534.282.083 178.826.124Net Dönem Karı veya Zararı41 632.703.931 402.983.994TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.897.399.199 1.195.086.350TOPLAM KAYNAKLAR2.195.134.714 1.487.324.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 1.696.803.031 445.040.253 668.105.195 155.539.488Satışların Maliyeti31 -1.051.613.101 -347.218.655 -450.873.568 -120.457.392TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)645.189.930 97.821.598 217.231.627 35.082.096BRÜT KAR (ZARAR)645.189.930 97.821.598 217.231.627 35.082.096Genel Yönetim Giderleri33 -40.614.514 -21.214.188 -15.887.056 -7.859.390Pazarlama Giderleri33 -33.092.753 -16.904.760 -11.968.449 -5.344.236Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 34.101.591 14.147.756 13.759.695 2.064.678Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -37.252.802 -6.764.868 -10.791.959 -3.965.524ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)568.331.452 67.085.538 192.343.858 19.977.624Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 4.651.876 21.463.950 -74.965 19.421.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 105.150.537 565.028 88.211.136 -728.878FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)678.133.865 89.114.516 280.480.029 38.670.012Finansman Gelirleri37 96.287.036 14.342.824 30.540.031 2.972.656Finansman Giderleri37 -11.673.980 -12.453.666 -2.374.552 -2.744.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)762.746.921 91.003.674 308.645.508 38.897.772Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-130.042.990 -17.657.851 -44.777.585 -5.970.780Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -137.187.938 -20.079.103 -46.753.243 -6.705.333Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 7.144.948 2.421.252 1.975.658 734.553SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)632.703.931 73.345.823 263.867.923 32.926.992DÖNEM KARI (ZARARI)632.703.931 73.345.823 263.867.923 32.926.992Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları632.703.931 73.345.823 263.867.923 32.926.992Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 4,87000000 0,56000000 2,03000000 0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar44.132.610 -829.972 -12.893 -16.201Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -1.136.729 -913.118 79.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar38 45.041.993 -99.478 -12.893 -79.431Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler227.346 182.624 -15.807Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 227.346 182.624 -15.807Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar60.348.175 -27.955.646 39.417.286 -6.704.496Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.729.008 -27.280.871 44.394.476 -6.519.469Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)38 64.729.008 -27.280.871 44.394.476 -6.519.469Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar8.564.969 -6.130.949 3.901.706 -1.488.921Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)38 8.564.969 -6.130.949 3.901.706 -1.488.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.945.802 5.456.174 -8.878.896 1.303.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -12.945.802 5.456.174 -8.878.896 1.303.894DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)104.480.785 -28.785.618 39.404.393 -6.720.697TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)737.184.716 44.560.205 303.272.316 26.206.295Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları737.184.716 44.560.205 303.272.316 26.206.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075425BIST