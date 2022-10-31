***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:15
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -2.516.088 8.985.705 19.642.583 27.003.340 170.471.256 789.348.464 789.348.464
Transferler
30 1.836.463 168.634.793 -170.471.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -730.494 -730.494 -730.494
Dönem Karı (Zararı)
41 73.345.823 73.345.823 73.345.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -21.824.697 -21.824.697 -21.824.697
Kar Payları
30 -16.812.009 -16.812.009 -16.812.009
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -99.478 -6.130.949 -6.230.427 -6.230.427
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 253.411.180 -3.246.582 -99.478 -12.838.992 -6.130.949 21.479.046 178.826.124 73.345.823 817.096.660 817.096.660
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -6.205.528 9.866 -15.726.185 -6.955.173 21.479.046 178.826.124 402.983.994 1.195.086.350 1.195.086.350
Transferler
30 12.656.168 390.327.826 -402.983.994
Dönem Karı (Zararı)
41 632.703.931 632.703.931 632.703.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27-35-14-30 -909.383 45.041.993 51.783.206 8.564.969 104.480.785 104.480.785
Kar Payları
30 -34.871.867 -34.871.867 -34.871.867
Dönem Sonu Bakiyeler
130.000.000 169.256.925 13.093.563 308.323.718 -7.114.911 45.051.859 36.057.021 1.609.796 34.135.214 534.282.083 632.703.931 1.897.399.199 1.897.399.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.810.268 31.200.694
Dönem Karı (Zararı)
762.746.921 91.003.674
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.871.817 9.399.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 17 8.374.940 6.502.048
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.903.780 3.462.693
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 14.782.722 3.497.978
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.058 -35.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -105.150.537 -565.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-466.789.738 -53.295.362
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.457.340 -37.639.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -133.457.340 -37.639.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.209.471 -26.555.910
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -240.394 -26.572.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.969.077 16.369
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -262.332.962 -9.137.550
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.871.664 582.661
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.415.729 11.293.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 851.211 2.184.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 9.564.518 9.108.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.571.585 -1.287.383
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-918.556 21.381
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -952.938 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 34.382 21.381
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.987.059 9.426.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -55.620.292 -3.225.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -21.366.767 12.652.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
214.085.366 47.108.025
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -123.275.098 -15.907.331
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.104.689 -3.223.248
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
47 -23.753.550 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.238.429 -4.840.123
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.023.828 -4.769.290
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -214.601 -70.833
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 12.687.375 1.616.875
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 17 -800.085 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.833.507 -39.981.808
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-19.961.640 -23.169.799
Kredilerden Nakit Girişleri
47 -19.961.640 -23.169.799
Ödenen Temettüler
30 -34.871.867 -16.812.009
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.872.072 -12.004.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.872.072 -12.004.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 239.316.437 66.996.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 254.188.509 54.992.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 254.188.509 239.316.437
Ticari Alacaklar
278.344.002 145.186.316
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.885.783 3.185.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 275.458.219 142.000.879
Diğer Alacaklar
4.810.926 301.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 719.826 179.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.091.100 122.023
Stoklar
10 361.638.957 99.305.995
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.458.054 6.586.390
Diğer Dönen Varlıklar
29 69.058.734 13.438.443
ARA TOPLAM
976.499.182 504.135.382
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
976.499.182 504.135.382
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
47 126.085.921 37.603.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 405.726.514 246.969.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 446.240.957 459.352.464
Maddi Duran Varlıklar
14 229.550.669 227.915.240
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.097.976 765.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 502.033 382.050
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 9.431.462 10.201.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.218.635.532 983.189.147
TOPLAM VARLIKLAR
2.195.134.714 1.487.324.529
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 43.954.863 8.527.291
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.866.346 36.353.105
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 259.379 245.971
Ticari Borçlar
57.197.504 46.781.775
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.221.257 2.370.046
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.976.247 44.411.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 7.415.148 4.067.500
Diğer Borçlar
404.842 1.323.398
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 952.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 404.842 370.460
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 45.958.376 32.045.536
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.091.349 2.912.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 4.998.227 2.851.830
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 93.122 61.159
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 10.460.917 31.738.591
ARA TOPLAM
174.608.724 163.996.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.608.724 163.996.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 14.018.639 37.128.228
Diğer Finansal Yükümlülükler
47 701.593 507.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 31.276.993 18.280.002
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 77.129.566 72.325.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.126.791 297.735.515 292.238.179
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.897.399.199 1.195.086.350
Ödenmiş Sermaye
30 130.000.000 130.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 169.256.925 169.256.925
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
3 13.093.563 13.093.563
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
346.260.666 302.128.056
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
301.208.807 302.118.190
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 308.323.718 308.323.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -7.114.911 -6.205.528
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30 45.051.859 9.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.666.817 -22.681.358
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
36.057.021 -15.726.185
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
30 36.057.021 -15.726.185
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
30 1.609.796 -6.955.173
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 34.135.214 21.479.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 534.282.083 178.826.124
Net Dönem Karı veya Zararı
41 632.703.931 402.983.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.897.399.199 1.195.086.350
TOPLAM KAYNAKLAR
2.195.134.714 1.487.324.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 1.696.803.031 445.040.253 668.105.195 155.539.488
Satışların Maliyeti
31 -1.051.613.101 -347.218.655 -450.873.568 -120.457.392
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
645.189.930 97.821.598 217.231.627 35.082.096
BRÜT KAR (ZARAR)
645.189.930 97.821.598 217.231.627 35.082.096
Genel Yönetim Giderleri
33 -40.614.514 -21.214.188 -15.887.056 -7.859.390
Pazarlama Giderleri
33 -33.092.753 -16.904.760 -11.968.449 -5.344.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 34.101.591 14.147.756 13.759.695 2.064.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -37.252.802 -6.764.868 -10.791.959 -3.965.524
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
568.331.452 67.085.538 192.343.858 19.977.624
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.651.876 21.463.950 -74.965 19.421.266
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 105.150.537 565.028 88.211.136 -728.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
678.133.865 89.114.516 280.480.029 38.670.012
Finansman Gelirleri
37 96.287.036 14.342.824 30.540.031 2.972.656
Finansman Giderleri
37 -11.673.980 -12.453.666 -2.374.552 -2.744.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
762.746.921 91.003.674 308.645.508 38.897.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-130.042.990 -17.657.851 -44.777.585 -5.970.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -137.187.938 -20.079.103 -46.753.243 -6.705.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 7.144.948 2.421.252 1.975.658 734.553
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
632.703.931 73.345.823 263.867.923 32.926.992
DÖNEM KARI (ZARARI)
632.703.931 73.345.823 263.867.923 32.926.992
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
632.703.931 73.345.823 263.867.923 32.926.992
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 4,87000000 0,56000000 2,03000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
44.132.610 -829.972 -12.893 -16.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -1.136.729 -913.118 79.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
38 45.041.993 -99.478 -12.893 -79.431
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
227.346 182.624 -15.807
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 227.346 182.624 -15.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
60.348.175 -27.955.646 39.417.286 -6.704.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.729.008 -27.280.871 44.394.476 -6.519.469
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
38 64.729.008 -27.280.871 44.394.476 -6.519.469
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.564.969 -6.130.949 3.901.706 -1.488.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
38 8.564.969 -6.130.949 3.901.706 -1.488.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.945.802 5.456.174 -8.878.896 1.303.894
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -12.945.802 5.456.174 -8.878.896 1.303.894
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.480.785 -28.785.618 39.404.393 -6.720.697
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
737.184.716 44.560.205 303.272.316 26.206.295
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
737.184.716 44.560.205 303.272.316 26.206.295
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075425
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