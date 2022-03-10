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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

10.03.2022 16:11
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İ


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca hazırlanan  Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009062


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Altın Gr. 958 958 19,20  
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Tam 6.301 6.463 152,44  
Yarım 3.046 3.127 73,74  
Çeyrek 1.528 1.563 36,86  
Gümüş.Ons 25,81 25,84 0,08  
Gümüş Gr. 12,30 12,31 0,19  
B. Petrol 115 115 3,80  
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