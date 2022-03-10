***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.03.2022 16:11
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009062
BIST
16:032.033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -9,95
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:0314,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2476
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8961
En Düşük
14,6097
16:0316,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,3551
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6273
En Düşük
16,1888
16:03958,31
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 19,67
|Açılış
|: 958,31
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
958,54
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:02
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.689
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|112.619.094
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.304.006
|% 9,92
|
|SKTAS
|3,06
|20.063.427
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,36
|46.946.912
|% -6,48
|
|OZKGY
|7,36
|46.946.912
|% -6,48
|
|NTHOL
|9,12
|71.676.699
|% -5,88
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|14,89
|3.929.313.061
|% 3,91
|
|THYAO
|25,84
|2.946.352.754
|% -1,15
|
|SASA
|53,70
|1.902.651.609
|% -3,76
|
|TUPRS
|201,90
|1.699.470.065
|% 3,01
|
|EREGL
|34,14
|1.483.013.874
|% 0,83
|
|KRDMD
|14,89
|3.929.313.061
|% 3,91
|
|DOHOL
|3,12
|614.154.285
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,14
|410.946.322
|% -1,83
|
|ODAS
|1,45
|233.780.057
|% -2,68
|
|YKBNK
|3,68
|468.369.422
|% -1,60
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8821
|14,8932
|% 1,67
|
|Euro
|16,5576
|16,6060
|% 2,16
|
|Sterlin
|19,5252
|19,6232
|% 1,48
|
|Frank
|15,9919
|16,0882
|% 1,60
|
|Riyal
|3,9504
|3,9702
|% 1,54
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.007
|14,91
|
|Altın Gr.
|958
|958
|19,20
|
|Cumhuriyet
|6.334
|6.430
|135,00
|
|Tam
|6.301
|6.463
|152,44
|
|Yarım
|3.046
|3.127
|73,74
|
|Çeyrek
|1.528
|1.563
|36,86
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|3,80
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 86 kaybederek (% -0.53 ) 1, 837
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, FORMT, EUYO, OTTO, GRSEL, GZNMI, ARDYZ
-
16:16
ARDYZ, YUNSA, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:16
OZKGY, NTHOL, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:16
Bu seansda işlem gören 265 hisse senedinden 105 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 147 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem