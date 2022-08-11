***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
11.08.2022 14:27
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi kapsamında hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin 01.01.2022-30.06.2022 Dönemine Ait Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054558
BIST
16:012.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,67
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
16:0117,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0724
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:0118,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1688
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:011.036,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.036,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:59
|BARMA
|43,56
|7.320.606
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.463.777
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,77
|63.720.200
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.236
|% 9,84
|
|MEGAP
|2,91
|49.036.840
|% 9,81
|
|TIRE
|19,84
|205.130.038
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,42
|55.809.338
|% -9,92
|
|PAMEL
|189,50
|14.365.093
|% -8,89
|
|OLMK
|11,73
|53.361.591
|% -8,36
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|61,25
|5.152.786.124
|% 1,83
|
|AKBNK
|10,05
|2.156.989.816
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,59
|2.018.505.446
|% 3,33
|
|SASA
|53,55
|1.898.999.736
|% 1,42
|
|SISE
|24,36
|1.563.874.466
|% 1,50
|
|EKGYO
|3,66
|1.528.279.621
|% 0,83
|
|YKBNK
|5,59
|2.018.505.446
|% 3,33
|
|DOHOL
|4,19
|940.230.233
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,05
|2.156.989.816
|% 2,55
|
|ISCTR
|6,15
|1.258.326.076
|% 1,82
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9310
|17,9482
|% 0,44
|
|Euro
|18,5681
|18,5811
|% 0,90
|
|Sterlin
|21,8967
|22,0065
|% 0,60
|
|Frank
|19,0458
|19,1605
|% 0,88
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,50
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,56
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|0,00
|
|Tam
|6.945
|6.997
|13,00
|
|Yarım
|3.384
|3.421
|7,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,54
|20,57
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,03
|
|B. Petrol
|98,64
|98,64
|1,24
|
Seans Raporu
15:59
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16:14TMSN
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16:10GEDIK
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