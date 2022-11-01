***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
01.11.2022 16:18
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi kapsamında hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin 01.01.2022-30.09.2022 Dönemine Ait Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075909
BIST
17:544.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 66,64
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:5418,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:5418,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3393
17:54986,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,43
|Açılış
|: 986,30
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:54
|GESAN
|180,40
|326.744.734
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|70.624.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.790.465
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.323.384
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|118.833.904
|% -9,93
|
|LIDER
|48,44
|154.039.883
|% -8,60
|
|KRTEK
|25,14
|101.296.004
|% -8,11
|
|VERTU
|32,90
|165.004.415
|% -8,10
|
|TRCAS
|21,94
|331.528.070
|% -7,89
|
|THYAO
|102,10
|5.959.523.473
|% 0,79
|
|SASA
|130,50
|4.114.131.783
|% 8,57
|
|ASELS
|33,24
|3.589.218.123
|% 3,17
|
|SISE
|32,98
|3.344.912.581
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,52
|3.000.074.499
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,48
|2.683.343.134
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,28
|2.595.257.435
|% 0,76
|
|ISCTR
|9,09
|2.404.538.293
|% -2,47
|
|AKBNK
|14,52
|3.000.074.499
|% -0,68
|
|TSKB
|2,99
|599.555.472
|% -0,66
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6138
|18,6243
|% 0,10
|
|Euro
|18,3168
|18,4214
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,2910
|21,3978
|% 0,15
|
|Frank
|18,5559
|18,6677
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,88
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.622
|6.680
|29,00
|
|Yarım
|3.226
|3.264
|15,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,29
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,66
|
Seans Raporu
17:54
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17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de