***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
03.05.2023 16:23
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi kapsamında hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin 01.01.2023-31.03.2023 Dönemine Ait Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146335
BIST
16:584.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -60,97
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5819,4769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0145
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5821,5384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1298
|Açılış
|: 22,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:581.261,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.261,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:56
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.476.509
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,98
|64.023.961
|% 9,06
|
|ISMEN
|45,38
|157.856.642
|% 8,82
|
|CRDFA
|3,42
|21.926.322
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.113.856
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|73.953.621
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.660.576
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.189.101
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|THYAO
|126,80
|3.601.112.281
|% 0,40
|
|EREGL
|31,16
|2.098.087.044
|% -3,35
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|TUPRS
|66,80
|1.915.876.604
|% 2,22
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|EKGYO
|5,57
|643.137.863
|% -3,13
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,21
|813.433.357
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,64
|737.522.548
|% -0,65
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4652
|19,4698
|% 0,04
|
|Euro
|21,5273
|21,5398
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,2867
|24,4085
|% 0,40
|
|Frank
|21,8340
|21,9655
|% 0,63
|
|Riyal
|5,1765
|5,2024
|% 0,06
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,37
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.472
|4.562
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.288
|-10,00
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,83
|-0,05
|