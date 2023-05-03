Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

03.05.2023 16:23
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İ


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5  Maddesi kapsamında hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin 01.01.2023-31.03.2023 Dönemine Ait Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146335


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:584.445
Değişim :  -1,35% |  -60,97
Açılış :  4.517  
Önceki Kapanış :  4.506  
En Yüksek
4.535 En Düşük
4.311
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INTEM 77,00 10.476.728 % 10,00  
AVHOL 19,61 59.449.493 % 9,98  
GRTRK 28,30 25.476.509 % 9,95  
ICBCT 6,98 64.023.961 % 9,06  
ISMEN 45,38 157.856.642 % 8,82  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Dolar 19,4652 19,4698 % 0,04  
Euro 21,5273 21,5398 % 0,61  
Sterlin 24,2867 24,4085 % 0,40  
Frank 21,8340 21,9655 % 0,63  
Riyal 5,1765 5,2024 % 0,06  
daha fazla
16:56 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.263 1.263 1,37  
Cumhuriyet 9.103 9.241 148,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.472 4.562 -49,00  
Çeyrek 2.243 2.288 -10,00  
Gümüş Gr. 15,82 15,83 -0,05  
Seans Raporu 16:56
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru