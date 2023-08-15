***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.08.2023 14:34
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi kapsamında hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin 01.01.2023-30.06.2023 Dönemine Ait Denetimden Sorumlu Komite Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185568
BIST
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14:537.681
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -56,59
|Açılış
|: 7.764
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|Önceki Kapanış
|: 7.737
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7.615
En Yüksek
7.769
14:5327,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
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27,0752
En Düşük
27,0103
14:5329,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1313
|Açılış
|: 29,6000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,6351
En Düşük
29,4400
14:531.656,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.656,15
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|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.654,38
BIST En Aktif Hisseler14:53
|BARMA
|19,91
|22.884.793
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|131.040.605
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|25.227.433
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|8.418.740
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|3.425.348
|% 10,00
|
|PARSN
|104,50
|464.358.084
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|516.768.683
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|QNBFB
|71,20
|712.841
|% -8,37
|
|ULUFA
|9,01
|106.627.699
|% -7,30
|
|ASTOR
|143,20
|8.096.309.854
|% 2,29
|
|THYAO
|260,70
|6.251.990.176
|% -0,27
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|EREGL
|41,98
|2.837.224.355
|% -1,36
|
|TUPRS
|113,50
|2.465.672.850
|% -1,30
|
|ZOREN
|4,86
|2.336.408.483
|% 7,28
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|SKBNK
|3,97
|756.348.978
|% -1,73
|
|YKBNK
|15,85
|2.064.803.206
|% 0,06
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0553
|27,0604
|% 0,20
|
|Euro
|29,5849
|29,6050
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2705
|34,4424
|% 0,35
|
|Frank
|30,7304
|30,9155
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1924
|7,2285
|% 0,22
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|11.328
|11.499
|-14,00
|
|Tam
|11.101
|11.168
|-38,00
|
|Yarım
|5.568
|5.610
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.805
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,50
|19,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|-0,63
|