***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteSelçuk Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2022AçıklamalarKonya Kağıt San.ve Tic. A.Ş 01.01.2021-31.12.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu 2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Selçuk Vergi Dairesine sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002087BIST