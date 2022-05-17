***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.05.2022 14:57
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-31.03.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Selçuk Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/05/2022
Açıklamalar
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vergi mevzuatına göre hazırlanan (Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş) ve Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Selçuk Vergi Dairesine sunulmuş olan 01.01.2022-31.03.2022 dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan Gelir Tablosu, sadece Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030836
BIST
15:422.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 20,64
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.412
En Düşük
2.380
15:4215,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2324
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
15:4216,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 0,4323
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
15:42927,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 16,96
|Açılış
|: 927,59
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EGEPO
|8,03
|45.010.125
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|215.793.460
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.287.969
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.643.293
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|34.752.563
|% 9,92
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.004.978
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|KAPLM
|59,90
|19.478.168
|% -7,85
|
|THYAO
|42,84
|2.614.538.677
|% 0,28
|
|SISE
|19,86
|1.908.418.178
|% 2,90
|
|AKBNK
|7,86
|1.106.999.776
|% -1,38
|
|KRDMD
|14,90
|1.056.993.123
|% -0,07
|
|EREGL
|31,98
|1.019.274.015
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,65
|639.773.055
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,31
|922.998.519
|% -0,69
|
|AKBNK
|7,86
|1.106.999.776
|% -1,38
|
|DOHOL
|3,74
|392.015.832
|% 0,81
|
|SISE
|19,86
|1.908.418.178
|% 2,90
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7615
|15,7659
|% 1,45
|
|Euro
|16,6403
|16,6741
|% 2,67
|
|Sterlin
|19,6121
|19,7104
|% 2,77
|
|Frank
|15,7956
|15,8907
|% 2,29
|
|Riyal
|4,1887
|4,2097
|% 1,45
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|7,42
|
|Altın Gr.
|927
|927
|15,68
|
|Cumhuriyet
|6.177
|6.283
|111,00
|
|Tam
|6.149
|6.307
|96,46
|
|Yarım
|2.972
|3.051
|46,66
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|23,33
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,98
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,16
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 36 artarak (% 0.96 ) 2, 672
-
15:55MEPET
Yüzde 9.56 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 026, 424 adet işlem
-
15:54TUKAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 066, 463 adet işlem
-
15:53LIDFA
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 172, 073 adet işlem
-
15:50XU100
Endeks 2, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 990.00 milyon TL de