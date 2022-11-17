***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.09.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteSelçuk Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2022AçıklamalarKonya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Selçuk Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080846BIST