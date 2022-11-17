***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 11:45
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Selçuk Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Selçuk Vergi Dairesi'ne sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2022-30.09.2022 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Ekte sunulan ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği faaliyet sonuçlarını yansıtmakta olup, konsolide sonuçları içermemektedir.
(Gelir Tablosu Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiştir. Açıklamanın ekli dosya olarak bulunan İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080846
BIST
14:014.584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -84,06
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:0118,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:0119,2784
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0546
|Açılış
|: 19,3300
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|Önceki Kapanış
|: 19,4100
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19,3954
En Düşük
19,2488
14:011.055,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.055,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler13:59
|MTRKS
|42,90
|128.492.379
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.826.139
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|66.826.139
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|35.296.217
|% 9,99
|
|BRLSM
|26,88
|130.351.206
|% 9,98
|
|SILVR
|23,76
|15.742.643
|% -10,00
|
|BARMA
|102,50
|52.122.982
|% -7,82
|
|ELITE
|48,02
|39.496.003
|% -7,30
|
|EKIZ
|15,82
|395.872
|% -6,94
|
|GESAN
|237,10
|304.367.482
|% -6,62
|
|KONTR
|204,50
|3.430.595.598
|% -5,15
|
|VAKBN
|9,71
|2.283.457.315
|% -5,64
|
|HALKB
|9,84
|2.283.312.173
|% -4,28
|
|YKBNK
|10,42
|2.277.965.831
|% -5,01
|
|KOZAL
|260,70
|2.197.461.845
|% 6,36
|
|EKGYO
|5,54
|1.497.021.829
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,21
|808.045.566
|% 4,22
|
|VAKBN
|9,71
|2.283.457.315
|% -5,64
|
|HALKB
|9,84
|2.283.312.173
|% -4,28
|
|YKBNK
|10,42
|2.277.965.831
|% -5,01
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6203
|% 0,17
|
|Euro
|19,2634
|19,2772
|% -0,29
|
|Sterlin
|22,0295
|22,1400
|% -0,26
|
|Frank
|19,5231
|19,6407
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9394
|4,9641
|% 0,19
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-10,49
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,74
|
|Cumhuriyet
|7.059
|7.165
|-39,00
|
|Tam
|7.020
|7.133
|-29,00
|
|Yarım
|3.409
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,41
|92,41
|-0,45
|