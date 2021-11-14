***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İZAHNAMEDE YER ALAN HESAP DÖNEMLERİ İTİBARIYLA EN BÜYÜK MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİ LİSTESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977625BIST