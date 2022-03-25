***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
25.03.2022 16:59
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve 11 sayılı kararıyla Kar Dağıtım Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde (www.konyakagit.com.tr) yayınlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013087
BIST
17:082.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,44
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
17:0814,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0320
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:0816,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0426
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:08931,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,90
|Açılış
|: 931,78
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ACSEL
|29,04
|31.262.764
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.071.167
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.656.242
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.386.604
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,61
|901.996
|% -5,00
|
|ANHYT
|13,89
|22.254.033
|% -4,97
|
|ALKA
|27,90
|29.126.371
|% -3,79
|
|ISSEN
|15,39
|17.339.792
|% -3,69
|
|KRDMD
|15,32
|1.489.994.518
|% -0,33
|
|SASA
|60,35
|1.209.478.411
|% 3,07
|
|THYAO
|28,28
|1.184.741.025
|% 0,57
|
|KARSN
|4,85
|1.049.914.626
|% 7,78
|
|GARAN
|12,12
|939.836.667
|% 0,58
|
|KARSN
|4,85
|1.049.914.626
|% 7,78
|
|DOHOL
|3,24
|375.341.559
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,93
|414.341.472
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,32
|1.489.994.518
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,28
|219.359.810
|% 0,88
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8501
|14,8552
|% 0,21
|
|Euro
|16,3566
|16,3729
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,5283
|19,6263
|% 0,25
|
|Frank
|15,9336
|16,0296
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,25
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,48
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-32,00
|
|Tam
|6.129
|6.284
|-23,51
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|-11,37
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|-5,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,72
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20IHGZT
Yüzde 4.62 oranında artışla 0.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 550, 742 adet işlem
-
17:19GEDIK
Yüzde 5.65 oranında artışla 8.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 120, 968 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 18 artarak (% 0.30 ) 2, 427
-
17:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, THYAO
-
17:18XU100
Endeks 2, 185 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 17, 898.00 milyon TL de