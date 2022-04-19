***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 21.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 13.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKNKA00018 Peşin 0,2682451 26,82451 10 0,2414205 24,14205B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 Peşin 0,2682451 26,82451 10 0,2414205 24,14205Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 11.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 12.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)05.05.2022 30.06.2022 05.05.2022 30.06.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKNKA00018 0 0B Grubu, KONKA, TREKNKA00026 0 0Ek Açıklamalarİlgi: 13.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamız ile 2021 yılı Dönem Net Kârı tutarı olan 190.174.769,47 TL'den gerekli yasal yükümlülükler ve dağıtılamaz istisna kazançlar düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20'sinin dağıtılması kapsamında 6.500.000 TL'si 1.Temettü, 28.371.867,65 TL'si 2.Temettü olmak üzere toplam 34.871.867,61 TL'nin nakden dağıtılması hususunun Genel Kurul tarafından onaylandığı ve kar dağıtım tarihinin 05.05.2022-30.06.2022 tarihleri arasında olmak üzere belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirildiği duyurulmuştu.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.04.2022 tarihli toplantısında, kar dağıtım tarihi 11 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir. Kar dağıtımı tek seferde ve nakit olarak yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 130.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.277.516Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 467.933.877 242.232.674,964. Vergiler ( - ) 64.949.883 52.157.909,495. Net Dönem Kârı 402.983.994 190.074.765,476. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 9.503.738,27 9.503.738,278. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 377.030.715,28 164.121.486,75Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 377.030.715,28 164.121.486,759. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 377.030.715,28 164.121.486,7511. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.500.000 6.500.000* Nakit 6.500.000 6.500.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 28.371.867,61 28.371.867,6116. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.152.429,73 3.152.429,7317. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 339.006.417,93 126.097.189,420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 7.242.618,66 0 4,41 0,2414205 24,14B Grubu 24.142.062,2 0 14,71 0,2414205 24,14TOPLAM 31.384.680,85 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıKarda imtiyazlı pay grubu yoktur. A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan stopaj uygulanmayacaktır. B Grubu paylarda tüzel kişilere stopaj uygulanmayacaktır. B Grubu paylarda gerçek kişilere %10 stopaj uygulanacak olup 1 TL nominal değerli hisse için 0,2414205 TL net temettü ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021704BIST