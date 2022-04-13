***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.04.2022 12:37
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8124 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019991
BIST
13:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,17
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:0514,5913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0073
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:0515,8364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0260
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:05928,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,92
|Açılış
|: 928,03
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,22
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|9.408.917
|% 9,87
|
|KOZAA
|31,64
|1.166.605.001
|% 9,78
|
|IPEKE
|21,20
|284.412.554
|% 9,28
|
|KOZAL
|173,20
|1.301.430.977
|% 9,14
|
|ASUZU
|81,00
|22.022.388
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.117.100
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,61
|54.908.291
|% -9,22
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|GZNMI
|33,30
|12.227.224
|% -7,50
|
|SISE
|17,81
|1.586.017.167
|% 3,13
|
|THYAO
|37,38
|1.536.525.377
|% 0,38
|
|GARAN
|13,84
|1.525.361.359
|% 0,80
|
|YKBNK
|5,11
|1.450.195.367
|% 0,96
|
|ASELS
|28,32
|1.420.904.094
|% 1,87
|
|YKBNK
|5,11
|1.450.195.367
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,74
|633.358.673
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,19
|390.247.376
|% 8,42
|
|ODAS
|2,35
|412.052.241
|% 3,52
|
|GARAN
|13,84
|1.525.361.359
|% 0,80
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5829
|14,5881
|% -0,07
|
|Euro
|15,8161
|15,8395
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9252
|19,0201
|% 0,12
|
|Frank
|15,5768
|15,6707
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8772
|3,8966
|% 0,01
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|11,73
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,37
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|12,00
|
|Tam
|6.116
|6.269
|9,48
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|4,59
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,73
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,59
|