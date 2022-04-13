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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.04.2022 12:37
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13.04.2022 tarih ve E-18454353-100.06-8124 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin özel bir durum olup olmadığı konusunda bilgi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019991


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 3,52 1.283.230 % 10,00  
OYLUM 2,56 9.408.917 % 9,87  
KOZAA 31,64 1.166.605.001 % 9,78  
IPEKE 21,20 284.412.554 % 9,28  
KOZAL 173,20 1.301.430.977 % 9,14  
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13:04 Alış Satış %  
Dolar 14,5829 14,5881 % -0,07  
Euro 15,8161 15,8395 % 0,18  
Sterlin 18,9252 19,0201 % 0,12  
Frank 15,5768 15,6707 % 0,04  
Riyal 3,8772 3,8966 % 0,01  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.978 1.979 11,73  
Altın Gr. 927 927 5,37  
Cumhuriyet 6.148 6.241 12,00  
Tam 6.116 6.269 9,48  
Yarım 2.956 3.032 4,59  
Çeyrek 1.483 1.516 2,29  
Gümüş.Ons 25,69 25,73 0,35  
Gümüş Gr. 12,04 12,05 0,15  
B. Petrol 105 105 0,59  
Seans Raporu 13:04
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