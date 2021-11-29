***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay tebliği'nin 5/6 maddesi hükmü gereğince Şirketimiz ana ortağı Bera Holding A.Ş'nin 11.10.2021 tarih ve 2021/50 sayılı kararı ile halka arz izahnamemizin 28/2.maddesi mucibi Bera Holding A.Ş'den 32.000.000.-TL tutarında ticari olmayan alacağımız 29.11.2021 tarihinde (bu gün) banka hesabımıza transfer edilerek tahsil işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980106BIST