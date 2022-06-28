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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.06.2022 14:46
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı Türk Lirası bazında kredi kullanılmasına ilişkin sınırlama kararı kapsamında belirlenen kriterlere göre Şirketimiz, kredi kullanma kısıtlamasına tabi olmakla birlikte, Şirketimizin mevcut durum itibariyle kredi ihtiyacının bulunmaması nedeniyle, yapılan düzenlemenin Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039675


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RODRG 22,30 8.426.224 % 9,96  
OYAYO 8,53 7.173.531 % 9,50  
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Tam 6.509 6.605 13,00  
Yarım 3.196 3.231 7,00  
Çeyrek 1.601 1.615 3,00  
Gümüş.Ons 21,19 21,21 0,04  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 0,13  
B. Petrol 113 113 1,74  
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