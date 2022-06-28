***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı Türk Lirası bazında kredi kullanılmasına ilişkin sınırlama kararı kapsamında belirlenen kriterlere göre Şirketimiz, kredi kullanma kısıtlamasına tabi olmakla birlikte, Şirketimizin mevcut durum itibariyle kredi ihtiyacının bulunmaması nedeniyle, yapılan düzenlemenin Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039675BIST