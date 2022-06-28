***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 14:46
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı Türk Lirası bazında kredi kullanılmasına ilişkin sınırlama kararı kapsamında belirlenen kriterlere göre Şirketimiz, kredi kullanma kısıtlamasına tabi olmakla birlikte, Şirketimizin mevcut durum itibariyle kredi ihtiyacının bulunmaması nedeniyle, yapılan düzenlemenin Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039675
BIST
15:432.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,53
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.519
15:4316,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1490
|Açılış
|: 16,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
15:4317,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0550
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
15:43976,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,69
|Açılış
|: 976,54
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler15:43
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.833.805
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.426.224
|% 9,96
|
|OYAYO
|8,53
|7.173.531
|% 9,50
|
|DOKTA
|34,78
|6.292.044
|% 9,37
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,33
|92.079.776
|% -8,15
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,55
|116.594.675
|% -4,15
|
|KRTEK
|20,16
|12.947.510
|% -3,72
|
|THYAO
|48,92
|3.695.960.121
|% -1,29
|
|SISE
|21,86
|1.177.505.340
|% 0,92
|
|EREGL
|27,78
|1.043.137.825
|% -0,22
|
|SAHOL
|20,46
|953.630.915
|% 1,09
|
|KRDMD
|11,98
|839.683.107
|% -2,69
|
|YKBNK
|4,58
|755.800.538
|% -1,51
|
|ODAS
|3,16
|486.387.616
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,63
|372.157.345
|% 1,94
|
|TSKB
|2,13
|270.208.178
|% 0,47
|
|AKBNK
|8,49
|703.396.170
|% -0,24
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6687
|16,6749
|% 0,90
|
|Euro
|17,5556
|17,5814
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,3262
|20,4281
|% 0,54
|
|Frank
|17,3360
|17,4405
|% 0,69
|
|Riyal
|4,4264
|4,4486
|% 0,80
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,04
|
|Altın Gr.
|978
|978
|9,01
|
|Cumhuriyet
|6.521
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.509
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.196
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,13
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,74
|