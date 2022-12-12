***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkonomist Dergisi tarafından yürütülen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının sonuçlarına göre Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş., net satışlar baz alınarak yapılan 2021 yılı sıralamalarında Ambalaj sektörü sıralamasında 5. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 12. sırada ve genel sıralamada ise 324. sırada yer almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086611BIST