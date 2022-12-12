***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 14:46
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Ekonomist Dergisi tarafından yürütülen "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasının sonuçlarına göre Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş., net satışlar baz alınarak yapılan 2021 yılı sıralamalarında Ambalaj sektörü sıralamasında 5. sırada, iller bazında (Konya) şirket sıralamasında 12. sırada ve genel sıralamada ise 324. sırada yer almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086611
BIST
16:035.187
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 181,38
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:0318,6513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:0319,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0654
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7189
En Düşük
19,5838
16:031.072,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,22
|Açılış
|: 1.072,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:03
|HUNER
|14,09
|76.646.728
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|47.970.731
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.114.809
|% 9,98
|
|RALYH
|40,14
|152.359.980
|% 9,97
|
|OZSUB
|19,86
|89.729.671
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,10
|125.182.873
|% -6,84
|
|IDEAS
|48,12
|62.497.606
|% -5,28
|
|MRGYO
|4,95
|73.062.803
|% -4,07
|
|BASCM
|5,00
|1.585.983
|% -3,85
|
|THYAO
|143,00
|8.378.752.102
|% 1,42
|
|SAHOL
|41,02
|7.384.883.729
|% 2,29
|
|ASELS
|57,45
|5.710.874.756
|% 7,38
|
|EREGL
|41,50
|4.199.371.482
|% 2,47
|
|YKBNK
|11,66
|4.195.280.902
|% 2,73
|
|EKGYO
|7,80
|3.789.006.224
|% 3,17
|
|SKBNK
|2,81
|1.053.124.084
|% 5,64
|
|YKBNK
|11,66
|4.195.280.902
|% 2,73
|
|ISCTR
|11,19
|3.404.806.991
|% 5,87
|
|TSKB
|4,21
|1.258.566.555
|% 6,31
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6368
|18,6513
|% 0,06
|
|Euro
|19,6912
|19,7005
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,8256
|22,9401
|% 0,20
|
|Frank
|19,9086
|20,0285
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% -0,03
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,82
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.206
|7.314
|-17,00
|
|Tam
|7.240
|7.287
|22,00
|
|Yarım
|3.506
|3.563
|11,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.781
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,00
|14,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|-0,44
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:18ASELS
Yüzde 7.01 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 772, 102 adet işlem
-
16:17HALKB
Yüzde 8.31 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 047, 282 adet işlem
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, TCELL, KOZAA
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 94 artarak (% 3.85 ) 4, 531
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, OTTO, BLCYT, VKING, HUNER, RALYH, ERCB, TCELL, GLCVY, TTKOM