***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2023 16:22
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Sanayi Odası tarafından yürütülen "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO İkinci 500) 2022" araştırmasının sonuçlarına göre Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş., üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün 2022 yılı sıralamasında 65. sırada yer almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212426
BIST
'
18:057.514
En Düşük
|Değişim
|: -2,58%
|| -198,75
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.496
En Yüksek
7.775
18:0528,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0842
|Açılış
|: 28,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
18:0529,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0167
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
|
30,4738
En Düşük
29,7463
18:051.807,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -6,65
|Açılış
|: 1.807,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.800,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|VBTYZ
|113,30
|143.495.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|8.119.000,00
|8.119.000
|% 10,00
|
|UFUK
|88,05
|12.271.241
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|17.061.948
|% 9,99
|
|YBTAS
|110.702,90
|3.292.231
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.862,30
|123.679.936
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.906,70
|9.560.194
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|103.332.661
|% -10,00
|
|ISBIR
|166,50
|8.927.108
|% -10,00
|
|THYAO
|217,30
|8.818.751.280
|% -0,73
|
|TUPRS
|141,90
|6.525.054.873
|% 0,35
|
|MIATK
|804,00
|5.789.425.742
|% -2,72
|
|TABGD
|190,30
|5.327.659.026
|% 10,00
|
|ASTOR
|125,50
|3.795.589.158
|% -3,76
|
|ODAS
|11,81
|2.338.640.310
|% -9,98
|
|ZOREN
|5,30
|991.528.230
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,56
|1.152.038.396
|% -2,38
|
|YKBNK
|17,24
|2.511.059.210
|% -1,71
|
|MHRGY
|5,42
|730.493.958
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2900
|28,3433
|% 0,37
|
|Euro
|29,9800
|29,9991
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,2800
|34,4519
|% -0,02
|
|Frank
|31,0001
|31,1869
|% -0,65
|
|Riyal
|7,5197
|7,5574
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-10,05
|
|Altın Gr.
|1.807
|1.807
|-6,91
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.455
|69,00
|
|Tam
|11.914
|11.997
|-69,00
|
|Yarım
|5.975
|6.023
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.978
|3.012
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,83
|-0,37
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-1,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GUBRF, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 99 kaybederek (% -2.10 ) 6, 515
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKMGY, ISGSY, EMNIS, VRGYO, DITAS, KAPLM, YAPRK, OYLUM, MARKA, ORMA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, QNBFB, UZERB, SNICA, A1CAP, DOFER, INTEM, MRSHL, KTSKR, TARKM
-
17:59
AKMGY, ISGSY, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında