***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında olmak üzere, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında HALKA ARZA ARACILIK VE FİNANSAL DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272079BIST