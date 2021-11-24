***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHacer ELVAN Mali ve İdari İşler Müdürü 24.11.2021 0332 2390054 kagit_info@konyakagit.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979388BIST