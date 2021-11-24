***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.11.2021 10:31
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hacer ELVAN Mali ve İdari İşler Müdürü 24.11.2021 0332 2390054 kagit_info@konyakagit.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979388
BIST
11:481.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 30,87
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:4812,6287
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -0,1786
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
11:4814,1758
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,2615
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
11:48715,40
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -23,14
|Açılış
|: 715,40
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
712,81
BIST En Aktif Hisseler11:48
|RALYH
|14,74
|19.506.962
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|22.084.859
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.109.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.824.381
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|30.442.369
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|GESAN
|23,86
|30.604.861
|% -5,24
|
|TSPOR
|8,50
|368.465.636
|% -4,06
|
|TETMT
|244,90
|11.431.710
|% -3,35
|
|GARAN
|11,86
|1.455.320.419
|% 2,51
|
|PETKM
|8,01
|1.019.434.627
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,98
|984.131.329
|% 3,10
|
|YKBNK
|3,55
|971.915.173
|% 3,20
|
|SISE
|12,17
|874.856.071
|% 1,84
|
|YKBNK
|3,55
|971.915.173
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,22
|354.999.446
|% 2,30
|
|PETKM
|8,01
|1.019.434.627
|% 1,01
|
|GARAN
|11,86
|1.455.320.419
|% 2,51
|
|AKBNK
|7,02
|824.464.944
|% 1,74
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6064
|12,6287
|% -1,39
|
|Euro
|14,1495
|14,1758
|% -1,81
|
|Sterlin
|16,5655
|16,6486
|% -3,18
|
|Frank
|13,2365
|13,3162
|% -3,29
|
|Riyal
|3,3000
|3,3166
|% -3,18
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,36
|
|Altın Gr.
|715
|715
|-23,14
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,43
|9,44
|-0,33
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|0,65
|