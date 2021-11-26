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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2021 16:14
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BERA HOLDİNG A.Ş 103999999 TRY 79,9999992307
DİĞER 26000001 TRY 20,0000076923




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979822


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 63,25 4.110.853 % 10,00  
ELITE 22,44 53.309.304 % 10,00  
BALAT 9,68 1.631.119 % 10,00  
RALYH 17,83 27.705.854 % 9,99  
PENTA 301,80 22.715.468 % 9,99  
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16:15 Alış Satış %  
Dolar 12,3189 12,3457 % 2,88  
Euro 13,8974 13,9323 % 3,45  
Sterlin 16,2049 16,2862 % 1,67  
Frank 13,1115 13,1905 % 2,68  
Riyal 3,2377 3,2540 % 1,53  
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16:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 20,70  
Altın Gr. 708 708 18,05  
Cumhuriyet 4.672 4.742 122,00  
Tam 4.650 4.772 124,21  
Yarım 2.248 2.308 60,09  
Çeyrek 1.127 1.154 30,04  
Gümüş.Ons 23,54 23,57 -0,04  
Gümüş Gr. 9,23 9,24 0,13  
B. Petrol 77,67 77,67 -4,55  
Seans Raporu 16:15
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