***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2021 16:14
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BERA HOLDİNG A.Ş 103999999 TRY 79,9999992307
DİĞER 26000001 TRY 20,0000076923
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979822
BIST
16:151.777
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -42,14
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.775
16:1512,3457
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,3459
|Açılış
|: 12,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3457
En Düşük
11,9402
16:1513,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,4649
|Açılış
|: 13,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9323
En Düşük
13,3965
16:15708,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 18,63
|Açılış
|: 708,93
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
710,10
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:15
|ARMDA
|63,25
|4.110.853
|% 10,00
|
|ELITE
|22,44
|53.309.304
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|27.705.854
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.715.468
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.192.285
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|621.732.606
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.720.148
|% -9,93
|
|THYAO
|16,95
|3.018.974.834
|% -9,74
|
|TAVHL
|26,76
|355.855.184
|% -9,29
|
|THYAO
|16,95
|3.018.974.834
|% -9,74
|
|SASA
|39,78
|1.419.072.235
|% 1,64
|
|GARAN
|11,48
|1.335.099.699
|% -2,21
|
|HALKB
|4,95
|1.089.334.254
|% -5,71
|
|YKBNK
|3,21
|1.054.487.878
|% -3,60
|
|YKBNK
|3,21
|1.054.487.878
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,21
|609.809.360
|% 0,00
|
|HALKB
|4,95
|1.089.334.254
|% -5,71
|
|THYAO
|16,95
|3.018.974.834
|% -9,74
|
|MOBTL
|1,68
|264.092.606
|% 0,60
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3189
|12,3457
|% 2,88
|
|Euro
|13,8974
|13,9323
|% 3,45
|
|Sterlin
|16,2049
|16,2862
|% 1,67
|
|Frank
|13,1115
|13,1905
|% 2,68
|
|Riyal
|3,2377
|3,2540
|% 1,53
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|20,70
|
|Altın Gr.
|708
|708
|18,05
|
|Cumhuriyet
|4.672
|4.742
|122,00
|
|Tam
|4.650
|4.772
|124,21
|
|Yarım
|2.248
|2.308
|60,09
|
|Çeyrek
|1.127
|1.154
|30,04
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,23
|9,24
|0,13
|
|B. Petrol
|77,67
|77,67
|-4,55
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:29TETMT
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 231.50 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 534 adet işlem
-
16:28TAVHL
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 26.76 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 947, 148 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 45 kaybederek (% -2.76 ) 1, 918
-
16:27
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARMDA, ELITE
-
16:27XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 23 altında . İşlem hacmi 25, 057.00 milyon TL de