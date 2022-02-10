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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2022 11:05
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KOMPEN PVC YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HAŞİM ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Öğretmen 27.09.2007 İcrada Görevli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş. EROL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir 30.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve üyeliği Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
BERA HOLDİNG A.Ş. MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 24.05.2018 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır 0.0000000076 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OSMAN ELVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi 03.01.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Diş Hekimliği Muayenesinde Hekimlik Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ SADIK AY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 24.05.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Bera Turizm A.Ş İç Denetçiliği Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000801


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POLTK 525,10 43.453.132 % 9,99  
DESA 11,79 6.000.296 % 9,98  
KLKIM 18,18 43.389.679 % 9,98  
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Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
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Gümüş Gr. 10,00 10,01 -0,07  
B. Petrol 91,02 91,02 -0,39  
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