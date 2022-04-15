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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2022 18:06
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 26.11.2021 Türkiye BİST Yıldız Pazar

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BERA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT TİC.A.Ş. EROL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 30.09.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
KOMYAPI İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA ULVİ BEZİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 24.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği Sahip olduğu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı Hayır 0.0000000076 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OSMAN ELVAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi 03.01.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Diş Hekimliği Muayenesinde Hekimlik Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet
FETHİ ŞİMŞEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 13.04.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020027 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı/Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı
HASAN TAHSİN BAYRAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.04.2022 İcrada Görevli Değil Sentinus İlaç İç Anadolu Bölgesi Kilit Müşteri Yöneticisi ve Ürün Uzmanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020027 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği/Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021196


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SUMAS 87,25 848.087 % 9,96  
OYYAT 54,10 169.351.476 % 9,96  
MANAS 24,32 31.432.601 % 9,95  
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Altın Ons 1.973 1.974 -0,29  
Altın Gr. 928 928 1,24  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,06 12,09 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,08  
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