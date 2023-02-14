***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2023 14:21
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 200000000 68000000 TRY 34,00 İştirak
BERA HOLDİNG A.Ş Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 683200000 7761272 TRY 1,14 Bağlı Menkul Kıymet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113086
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.930
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8567
En Düşük
18,8250
10:4220,2840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0817
|Açılış
|: 20,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3228
En Düşük
20,1530
10:421.123,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.123,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.130,07
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|AGYO
|4,23
|23.547.807
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8436
|18,8483
|% 0,05
|
|Euro
|20,2766
|20,2840
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,9342
|23,0492
|% 0,59
|
|Frank
|20,4357
|20,5588
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0080
|5,0331
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.594
|7.708
|2,00
|
|Tam
|7.635
|7.685
|5,00
|
|Yarım
|3.730
|3.760
|2,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.880
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|-0,14
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|-1,05
|