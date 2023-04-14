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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2023 15:56
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 200000000 68000000 TRY 34,00 İştirak
BERA HOLDİNG A.Ş Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 683200000 7761272 TRY 1,14 Bağlı Menkul Kıymet
TAÇHAN TURİZM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Turizm Hizmetleri 8.620.187,97 2.930.863,91 TRY 34,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138383


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 20.351.899 % 10,00  
BVSAN 63,85 385.576.940 % 9,99  
GRNYO 4,97 38.232.844 % 9,96  
CVKMD 127,00 3.030.347 % 9,96  
KOPOL 29,62 1.343.919 % 9,95  
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Sterlin 24,0820 24,2028 % -0,23  
Frank 21,6414 21,7718 % -0,03  
Riyal 5,1474 5,1732 % 0,19  
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16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 2.024 2.024 -16,42  
Altın Gr. 1.262 1.262 -6,17  
Cumhuriyet 8.795 8.928 106,00  
Tam 8.843 8.933 142,00  
Yarım 4.319 4.371 69,00  
Çeyrek 2.159 2.185 34,00  
Gümüş.Ons 25,86 25,89 0,05  
Gümüş Gr. 16,16 16,18 0,12  
B. Petrol 86,58 86,58 0,49  
Seans Raporu 16:58
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