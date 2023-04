***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 200000000 68000000 TRY 34,00 İştirakBERA HOLDİNG A.Ş Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 683200000 7761272 TRY 1,14 Bağlı Menkul KıymetTAÇHAN TURİZM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Turizm Hizmetleri 8.620.187,97 2.930.863,91 TRY 34,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138383BIST