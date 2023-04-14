***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.04.2023 15:56
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GOLDA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama 200000000 68000000 TRY 34,00 İştirak
BERA HOLDİNG A.Ş Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 683200000 7761272 TRY 1,14 Bağlı Menkul Kıymet
TAÇHAN TURİZM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş Turizm Hizmetleri 8.620.187,97 2.930.863,91 TRY 34,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138383
BIST
16:585.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,96
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:5819,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0458
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:5821,3447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0091
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
16:581.259,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.259,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ARZUM
|22,00
|20.351.899
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.576.940
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.030.347
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.343.919
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.141.605
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.570.818
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|THYAO
|135,60
|2.752.710.905
|% -1,09
|
|GESAN
|89,10
|2.403.856.234
|% 5,57
|
|EREGL
|36,02
|1.528.057.025
|% -0,77
|
|KOZAA
|45,34
|1.455.316.850
|% 3,23
|
|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
|
|EKGYO
|6,94
|825.340.496
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.263.647
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.150.621.406
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,37
|921.355.172
|% 0,48
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3598
|19,3646
|% 0,24
|
|Euro
|21,3349
|21,3447
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,0820
|24,2028
|% -0,23
|
|Frank
|21,6414
|21,7718
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1474
|5,1732
|% 0,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|-16,42
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
|