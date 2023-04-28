***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2023 10:05
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2450 nebi.cig@konyakagit.com.tr
Mustafa YILDIRIM Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 17.03.2023 0332 221 2000 yatirimciiliskileri@konyakagit.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142612
BIST
10:384.754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -36,04
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.753
10:3819,4566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3821,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0337
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:381.239,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.239,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,49
BIST En Aktif Hisseler10:38
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.141.123
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.077.172
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|315.346.174
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.290.512
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,76
|111.899.891
|% -8,74
|
|CEMTS
|39,86
|49.198.904
|% -8,37
|
|DESA
|47,88
|11.472.904
|% -8,01
|
|OTKAR
|843,00
|38.271.815
|% -6,21
|
|CVKMD
|187,00
|860.001.686
|% 0,81
|
|KOPOL
|51,85
|783.249.799
|% 0,97
|
|EREGL
|33,26
|753.921.895
|% 1,96
|
|KONTR
|144,60
|409.968.944
|% 0,28
|
|THYAO
|130,60
|378.575.366
|% -0,15
|
|EKGYO
|6,19
|147.131.376
|% -0,32
|
|EREGL
|33,26
|753.921.895
|% 1,96
|
|AKFYE
|13,08
|255.496.107
|% 0,54
|
|KOPOL
|51,85
|783.249.799
|% 0,97
|
|ISCTR
|11,20
|160.287.502
|% -0,88
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4511
|19,4566
|% 0,17
|
|Euro
|21,4123
|21,4373
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,2093
|24,3307
|% -0,06
|
|Frank
|21,6478
|21,7782
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1711
|5,1970
|% 0,07
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-4,77
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.240
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.021
|9.218
|-64,00
|
|Yarım
|4.403
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.208
|2.267
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,25
|