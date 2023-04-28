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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2023 10:05
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2450 nebi.cig@konyakagit.com.tr
Mustafa YILDIRIM Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 17.03.2023 0332 221 2000 yatirimciiliskileri@konyakagit.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142612


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GOODY 13,98 9.491.987 % 9,99  
AVHOL 16,21 12.141.123 % 9,97  
GRTRK 23,40 1.077.172 % 9,96  
EUPWR 71,80 315.346.174 % 9,95  
EGSER 28,08 12.290.512 % 9,95  
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Dolar 19,4511 19,4566 % 0,17  
Euro 21,4123 21,4373 % 0,16  
Sterlin 24,2093 24,3307 % -0,06  
Frank 21,6478 21,7782 % -0,01  
Riyal 5,1711 5,1970 % 0,07  
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10:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.983 1.983 -4,77  
Altın Gr. 1.239 1.240 -2,90  
Cumhuriyet 8.997 9.133 -66,00  
Tam 9.021 9.218 -64,00  
Yarım 4.403 4.508 -30,00  
Çeyrek 2.208 2.267 -12,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 -0,03  
Gümüş Gr. 15,56 15,58 -0,01  
B. Petrol 78,47 78,47 0,25  
Seans Raporu 10:38
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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