Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.01.2024 10:50
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nebi ÇIĞ Pay Sahipleri İle İlişkiler Yetkilisi 06.01.2022 0332 221 2450 nebi.cig@konyakagit.com.tr
Mehmet Yüksel AYDIN Yatırımcı İlişkiler Yetkilisi 02.01.2024 0332 221 2000 yatirimciiliskileri@konyakagit.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey-3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 922753/922759




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231141


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:417.579
Değişim :  1,45% |  108,57
Açılış :  7.542  
Önceki Kapanış :  7.470  
En Düşük
7.542 En Yüksek
7.601
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUYAS 58,90 43.777.558 % 9,99  
BRSAN 650,00 623.792.148 % 9,98  
FLAP 12,01 50.837.595 % 9,98  
SAMAT 44,54 10.395.004 % 9,98  
QNBFL 986,00 6.394.434 % 9,98  
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Dolar 29,7082 29,7145 % 0,68  
Euro 32,7297 32,7403 % 0,13  
Sterlin 37,6561 37,8449 % 0,60  
Frank 34,9280 35,1384 % -0,12  
Riyal 7,9025 7,9421 % 0,70  
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,06 24,09 % 0,66  
Platin 1.000,52 1.002,14 % 0,66  
Paladyum 1.111,94 1.117,32 % 0,66  
Brent Pet. 78,83 78,83 % 0,66  
Altın Ons 2.076,08 2.076,36 % 0,66  
Seans Raporu 13:39
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru