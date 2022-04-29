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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.04.2022 18:13
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022 / 18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN II 14-1 ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
                                           FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN    
KARAR TARİHİ: 29/04/ 2022   KARAR SAYISI : 2022 / 18
 
 
Şirketin   01.01.2022- 31.03.2022 dönemine ait   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1  "Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi,  Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye  Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)  çerçevesinde, SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış  Dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile TTK ve SPK  Tebliğine uyumlu olarak hazırlanan Konsolide Olmayan Faaliyet Raporumuz onaylanmıştır.
                       Şirketimizce  hazırlanan 01.01.2022- 31.03.2022 Dönemine ait Dipnotları ile birlikte Konsolide  Olmayan Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu,  Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu ile Ara Dönem Konsolide  Olmayan Faaliyet Raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  a- Tarafımızca incelendiğini,
b-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler  çerçevesinde raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da  açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek  herhangi bir eksiklik içermediğini,
c-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler  çerçevesinde ilişkin olduğu dönem itibari ile, tebliğ ve yürürlükteki  finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal  tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile  gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporunun performansı ve şirketin  finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan  dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.     Saygılarımızla,
 
 Denetimden Sorumlu                                                                                Denetimden Sorumlu
   Komite Başkanı                                                                                            Komite Üyesi
    Fethi ŞİMŞEK                                                                                                      Hasan  Tahsin BAYRAM                    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025778


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Gümüş.Ons 22,63 22,67 -0,14  
Gümüş Gr. 10,82 10,85 0,01  
B. Petrol 108 108 -0,07  
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