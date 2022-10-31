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***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 18:12
***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***KONKA*** KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
2022 / 25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN II 14-1 ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 31/10/ 2022
KARAR SAYISI : 2022 /25
 
Şirketin   01.01.2022- 30.09.2022 dönemine ait   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14-1  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde, SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış Dipnotları ile birlikte Konsolide Olmayan Fintin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı     
          Fethi ŞİMŞEK
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
        Hasan Tahsin BAYRAM
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075383


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Tam 6.634 6.703 52,00  
Yarım 3.232 3.275 26,00  
Çeyrek 1.621 1.636 12,00  
Gümüş.Ons 19,65 19,69 0,50  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,35  
B. Petrol 94,18 94,18 1,37  
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