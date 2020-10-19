***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., KONTR.E işlem koduyla 19/10/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 6,90 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882269BIST