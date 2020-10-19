***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.10.2020 09:17
***KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., KONTR.E işlem koduyla 19/10/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 6,90 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882269
BIST
12:041.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.203
En Düşük
1.195
12:047,8933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0400
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
12:049,2723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
12:04484,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,30
|Açılış
|: 484,99
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler12:04
|BFREN
|908,70
|73.414.961
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|58.686.553
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|104.701.011
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|14.260.153
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|6.395.850
|% 10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|EMNIS
|33,84
|132.517
|% -9,95
|
|GARAN
|7,35
|1.002.264.374
|% 2,37
|
|PETKM
|4,53
|441.780.222
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,98
|430.904.897
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,72
|374.544.846
|% 5,52
|
|SISE
|6,86
|372.634.040
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,98
|430.904.897
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,72
|374.544.846
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|214.029.490
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|196.848.787
|% -5,53
|
|GARAN
|7,35
|1.002.264.374
|% 2,37
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8892
|7,8933
|% -0,50
|
|Euro
|9,2650
|9,2723
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,2244
|10,2757
|% 0,06
|
|Frank
|8,6077
|8,6596
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0980
|2,1085
|% -0,51
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|10,44
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|7,00
|
|Tam
|3.197
|3.276
|5,59
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|2,70
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,13
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 68 artarak (% 0.71 ) 1, 092
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, CMBTN, PRZMA, BRKO, ATSYH, ESEN, KRGYO, KONTR, YBTAS, MRGYO
-
12:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, BASCM, COSMO, KENT, MERKO, BALAT, KERVN, EMNIS, DAGI, IHGZT
-
12:19
BRKO, JANTS, TSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:19
EMNIS, ANELE, ZOREN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında